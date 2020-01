Fire bevisstløse personer sendt til sykehus etter brann i Bergen

Både politiet og brannvesenet i Bergen varslet om brannen ved 6.45-tiden lørdag morgen. Brannvesenet meldte om kraftig røykutvikling.

– Det pågår livreddende førstehjelp på fire personer. Det er en kritisk situasjon, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til BT rundt klokken halv åtte.

Eirik Brekke/BT

– Alle de seks personene i huset er evakuert. Situasjonen er uavklart for dem som får førstehjelp. Det er en meget alvorlig situasjon. Hovedfokus nå er å redde liv, sa operasjonsleder Knappen.

Politiet har bekreftet til VG at det dreier seg om en familie med barn.

Like etter klokken 7 var brannen slokket, og røykdykkere har finsøkt huset uten å finne andre personer. Hovedredningssentralen opplyste like før klokken 8 at redningshelikopter er på vei for å bistå med transport av de skadde personene.

Klokken 08.30 meldte politiet om at alle fire er fraktet til Haukeland sykehus.

Det pågår nå etterslokking på stedet.