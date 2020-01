Tre barn og én voksen sendt bevisstløse til sykehus etter brann i Bergen

Både politiet og brannvesenet i Bergen ble varslet om brannen ved 6.45-tiden lørdag.

TV2 skriver at fire av de seks skal være livstruende skadet.

– Det var seks personer i eneboligen. Vi har gjort rede for alle seks, men fire av dem er livstruende skadet, og får livreddende tiltak, sa Tatjana Knappen, operasjonsleder i Vest politidistrikt til TV 2, lørdag formiddag.

Politiet bekreftet til VG at det dreier seg om en familie med barn.

Lørdag ettermiddag ville sykehuset ikke gå ut med noen opplysninger om verken tilstand eller skadeomfang, melder NTB.

Like etter klokken 7 var brannen slokket, og røykdykkere har finsøkt huset uten å finne andre personer. Hovedredningssentralen opplyste like før klokken 8 at redningshelikopter er på vei for å bistå med transport av de skadde personene.

Klokken 08.30 meldte politiet om at alle fire er fraktet til Haukeland sykehus.

Det pågikk etterslokking på stedet i flere timer.