Fornærmede hevder Ludvigsen sa han kunne hjelpe med «alt»

– I begynnelsen syntes jeg han var snill. Jeg var glad for at han kom og spurte etter meg, men det var før han begynte å ta på meg, sa fornærmede, som var 17 år gammel da han kom til institusjonen på Finnsnes.

Han bekreftet at han i starten ønsket å ha kontakt med Svein Ludvigsen, og at han håpet det skulle gi ham muligheter til å komme seg videre. Den daværende fylkesmannen sa han kunne gjøre «alt» for fornærmede, som eksemplifiserte dette med at Ludvigsen skal ha skaffet ham bosettingskommune kun ved å ta en telefon.

Også i en skriftlig uttalelse fra en psykolog heter det at fornærmede synets det var «spennende å få oppmerksomhet fra en person som tilsynelatende hadde makt og innflytelse».

– Han ordnet kommune på fem minutter. Det var ubeskrivelig for de andre som bodde på mottaket, for slike ting skjedde bare ikke, sa han.

Fornærmede visste tilsynelatende ikke at vedtaket om bosettingskommune allerede var fattet da Ludvigsen ringte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi), framkom det under utspørringen til forsvareren, advokat Per Zimmer.