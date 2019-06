Abid Raja mener Bærums-søstrene i Syria må komme seg hjem på egen hånd. KrF-topp uenig.

Det er minst tre synspunkter i regjeringspartiene om hvem som skal hjelpes hjem fra Syria:

Bare foreldreløse barn.

Alle barn.

Eller alle barn og mødrene deres.

Torsdag kveld kom de første barna hjem til Norge. De var foreldreløse.

Abid Raja: Bare en start

– Jeg er glad for at fem barn er hentet hjem til Norge, sier Venstres Abid Raja, som omtaler dette som «bare en start». Han gjør det helt klart at han mener at alle norske barn som oppholder seg i flyktningleirer i Syria bør hjelpes trygt hjem til Norge og til norske besteforeldre eller andre slektninger.

Samtidig gjør han det minst like klart at han ikke mener norske myndigheter bør gjøre noe for å hjelpe de to søstrene fra Bærum, bare barna deres.

– Jeg føler ikke noe politisk kall for å hjelpe disse kvinne. De dro ut selv for egen maskin og for eventuelt komme hjem for egen maskin, sier han og sier han håper de blir «straffeforfulgt på strengeste måte og får sin straff som fortjent.»

Den yngste av de to to søstrene sier til Aftenpoten at de ikke har gjort noe galt under oppholdet i Syria. Hun sier de i oktober 2013 ikke dro til Syria for å slutte seg til IS, men for å «drive humanitært arbeid».

Omtaler dem som terror-kvinner

– Det er ikke mitt kall å hjelpe terror-kvinner. De er mødre, men de er også terror-kvinner, sier han og ramser opp en rekke grusomheter begått av IS-krigere.

Han håper imidlertid at de to kvinnene vil gi fra seg barna frivillig slik at de kan bli tatt hånd om av besteforeldre, tanter og onkler eller andre slektninger.

Raja går langt i å antyde at kvinner som har sluttet seg til IS har «bevist at de ikke er gode omsorgspersoner for sine barn» når de har sluttet seg til et terrorregime.

Solberg taus om Bærums-søstre

Statsminister Erna Solberg er glad for at fem foreldreløse barna nå er tilbake på norsk jord etter å ha blitt hentet ut av Syria.

– Vårt fremste hensyn er å ta vare på deres sikkerhet og få dem trygt til Norge, sa hun på en pressekonferanse sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide mandag kveld.

Arbeidet med å hente de fem foreldreløse barna ut av flyktningleiren al-Hol har ifølge utenriksministeren vært «komplekst og krevende».

Hun ville imidlertid ikke svare på om regjeringen har visst at de fem barna ble passet på av de to norsksomaliske søstrene som Åsne Seierstad skriver om i boken «To søstre».

Aftenposten kunne mandag opplyse at det var tilfelle og at de to, som begge er enker, har tilsammen tre barn. En av søstrene ber i et intervju norske myndigheter om å hjelpe både henne og datteren med å komme til Norge.

– Det er uaktuelt at jeg skal gi fra meg datteren min. Vi har opplevd grusomme ting. Hvis de tar fra meg datteren min, kan hun bli enda mer skadet, sier hun.

Søreide: Prioriterer de foreldreløse

På spørsmål til Søreide om regjeringen også vil hjelpe de to søstrene og deres barn hjem, svarer hun slik:

– Vi kommer ikke til å kommentere eventuelle ytterligere operasjoner og det er av hensyn til sikkerheten barna og de involverte. Vi har vært veldig opptatt av å prioritere de foreldreløse barna, for de er i en veldig sårbar situasjon, uten sine primære omsorgspersoner. Det har vært styrende for måten vi har jobbet.

Statsministeren understreket den samme prioriteringen, men svarte på et spørsmål fra Aftenposten at regjeringen fremover også vil «vurdere situasjonen for andre barn.»

Stor intern sprik – også mellom KrF og Venstre

Det er stor uenighet innad i regjeringen hva som skal skje med de øvrige norske barna som befinner seg i Syria. Mens Venstre mener alle bør hentes hjem, vil KrF også at barnas mødre skal hjelpes hjem.

Frp mener Norge ikke under noen omstendigheter medvirke til at IS-krigere og deres kvinner kommer hjem – og er svært nøye med å understreke at foreldreløse barn som hentes hjem må DNA-testes, slik de fem nå er blitt.

Brosvik, KrF: Må hjelpe dem hjem

De to norsksomaliske søstrenes ønske om å komme hjem, får større gehør hos KrFs fylkesordførerkandidat i det nye fylket Vestland; Trude Brosvik, enn hos Raja.

Hun sier et klinkende klart ja på at norske myndigheter også må hjelpe dem, og ikke bare tilby hjelp til barna.

– Ja, det må de, hvis de er norske statsborgere.

Brosvik var arkitekten bak uttalelsen «Hent barna hjem», som ble vedtatt på KrFs landsmøte i april. Det sies det følgende: «Foreldreløse barn må ha førsteprioritet, men alle barna må få hjelp til å komme hjem og det kan ikke være en forutsetning at de må skilles fra foreldrene sine.»

Hun sier hun forventer at KrFs tre statsråder følger opp denne uttalelsen og hun gir uttrykk for misnøye med at arbeidet går sakte. Selv om hun er glad for at fem barn nå har fått hjelp av norske myndigheter, påpeker hun at andre land har klart å få ut barn en stund og at det er andre krefter i Norge som er villige til å hjelpe til.

– Det er ikke godt å kjenne på at viktige prinsipper der barn er involvert, blir skubbet på, fordi det er intern uenighet i regjeringen, sier hun og viser til spriket mellom Frp og KrF.

Må slippe offentlighetens lys

Under pressekonferansen mandag kveld kom statsministeren med en sterk oppfordring om å la de foreldreløse barna leve utenfor offentlighetens lys.

– Disse fem barna skal ha de samme rettighetene som alle andre barn. De skal leve uten å bli dømt for foreldrenes valg. Informasjon og oppfølgingen av barna er taushetsbelagte opplysninger. Den skal ikke deles. Det er viktig at dette blir respektert, sier Solberg.

– De har opplevd ting som barn ikke skal oppleve, sier statsministeren.

Det er nå utnevnt verge for barna og de vil få all nødvendig oppfølging, opplyser Solberg.