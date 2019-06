Erna Solberg om de foreldreløse barna: – Har opplevd ting som barn ikke skal oppleve

Statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) holdt mandag kveld en pressekonferanse om de fem foreldreløse norske søsknene.

Aftenposten får bekreftet at barna er om bord på et SAS-fly, som har beregnet ankomsttid litt før klokken 22.30 mandag kveld. Det skjer etter at de ble hentet ut av en flyktningleir i Syria og overlevert til norske myndigheter tidligere på dagen. Statsministeren bekrefter at barna er «trygt på vei hjem til Norge».

Under pressekonferansen kom statsministeren med en sterk oppfordring om å la de foreldreløse barna leve utenfor offentlighetens lys.

– Disse fem barna skal ha de samme rettighetene som alle andre barn. De skal leve uten å bli dømt for foreldrenes valg. Informasjon og oppfølgingen av barna er taushetsbelagte opplysninger. Den skal ikke deles. Det er viktig at dette blir respektert, sier Solberg.

– De har opplevd ting som barn ikke skal oppleve, sier statsministeren.

Det er nå utnevnt verge for barna og de vil få all nødvendig oppfølging, opplyser Solberg.

Statsministeren uttrykker at hun er glad for at de fem foreldreløse barna er hentet ut av Syria og er på vei til Norge.

– Vårt fremste hensyn er å ta vare på deres sikkerhet og få dem trygt til Norge, sier hun.

Ble passet på av de to søstrene fra Bærum

Aftenposten kunne mandag avsløre at de to søstrene fra Bærum, kjent fra boken To søstre av Åsne Seierstad, er i live i Syria. Da Aftenposten møtte de to søstrene i Syria, passet de på de fem foreldreløse norske søsknene sammen med en tredje kvinne som tidligere har bodd i Sverige.

Aftenposten stilte statsministeren og utenriksministeren spørsmål om sjansene for en eventuell hjemkomst for de to søstrene fra Bærum og deres barn.

– Vi kommer ikke til å gå i detalj om det. Det er eventuelt påtalemyndigheten som avgjør det, og det er viktig for eventuelt senere arbeid at vi ikke kommenterer det nå, svarte Eriksen Søreide.

– Det er påtalemyndigheten som avgjør i hver sak, men denne regjeringen har gjort det forbudt å slutte seg til organisasjoner som ISIL. Det er forbudt etter norsk lov, sa Solberg.

Krevende og komplekst arbeid

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide beskriver arbeidet med å få barna tilbake til Norge som krevende og komplekst.

– Dette er både på grunn av området barna har vært. Det er langt flere risikomomenter enn man kanskje er klar over, sier statsråden.

Det er sikkerheten til barna som har vært det viktigste, påpeker Eriksen Søreide.

– Arbeidet vårt skulle ikke bli kjent offentlig. Dette kunne i verste fall ha satt sikkerheten til barna i fare. Derfor var sikkerheten styrende. Til tross for at det har vært en offentlig diskusjon om hvordan vi har jobbet, sier hun.

Olav Olsen

Statsministeren lovet hjelp

Norske myndigheter ble kjent med disse barnas situasjon da Aftenposten omtalte dem i april.

Da gikk statsminister Erna Solberg ut og sa at norske myndigheter skulle gjøre en innsats for å hjelpe norske barn av IS-medlemmer hjem til Norge. Hun sa at foreldreløse barn skulle prioriteres.

Etter det Aftenposten kjenner til, har arbeidet med å hente hjem de norske barna pågått i flere uker.