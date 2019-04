SAS avviser alle krav om erstatning fra reisende

Lørdag ble 329 SAS-flyvninger kansellert, noe som rammet nesten 34.000 passasjerer. Søndag gjelder det 587 avganger og 64.000 passasjerer.

Ifølge flysmart24.no avviser SAS alle krav om erstatning fra reisende, fordi de mener streiken er utenfor flyselskapets kontroll.

– Passasjerer er ikke berettiget til kompensasjon dersom forsinkelsen eller kanselleringen skyldtes streik da dette er å betrakte som en ekstraordinær omstendighet utenfor flyselskapets faktiske kontroll, sier SAS-direktør for samfunnskontakt, Ove Myrold, til nettstedet.

Landssjef for Airhelp i Norge, Andreas Hermansson, er uenig.

– Hvis en passasjer blir rammet, anbefaler vi å be om ombooking. Dersom ombooking resulterer i at man blir forsinket i mer enn tre timer til sluttdestinasjon, vil man kunne søke om erstatning fra selskapet, uttalte han til NTB fredag.

587 SAS-avganger innstilles i Skandinavia

Lørdag formiddag ble det klart at 64.000 passasjerer rammes når 587 SAS-avganger innstilles i Skandinavia søndag.

– Vi beklager på det sterkeste å måtte meddele at våre kunder blir rammet av den pågående pilotstreiken som har ledet til forsinkelser og innstilte fly. På grunn av den pågående konflikten innstilles nå ytterligere avganger søndag, skriver SAS i en pressemelding.

Videre skriver SAS at selskapet gjør alt de kan for å hjelpe sine reisende.

– SAS jobber nå etter en løsning så kjapt som mulig for å minimere at mange kunder påvirkes, heter det.

Om lag 1500 piloter i Norge, Sverige og Danmark gikk fredag ut i streik. 673 flyvninger ble innstilt og over 70.000 passasjerer ble rammet denne dagen. Lørdag er det meldt om 329 avganger som er innstilt.

Meglingen for SAS-pilotene i Norge ble brutt fredag morgen rett før klokken 6.00. Bruddet i Sverige kom noen timer tidligere.

De svenske SAS-pilotene gikk ut i streik etter å ha sagt nei til et tilbud som ble lagt frem, sier den svenske pilotforeningen til nyhetsbyrået TT.

Meldingen om brudd i Sverige kom ved 2-tiden natt til fredag. Den svenske meglingen har pågått parallelt med prosessen i Norge.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Store kostnader

I stedet for permittering er kabinpersonale og bakkepersonale satt inn for å veilede og hjelpe de mange ventende på flyplassene.

Danske Sydbank har regnet ut at kostnaden for streiken for SAS ligger på mellom 54 og 73 millioner norske kroner per dag.

545 av de streikende pilotene er ansatt i Norge.

Strid om lønnskrav og vaktlister

Onsdag startet innspurten på meglingen i Norge. Da møttes partene hos Riksmekleren.

I tillegg til lønnskrav står striden om blant annet forutsigbarhet knyttet til vaktlister og frihelger. Dessuten har SAS ifølge fagforeningene, sagt opp to avtaler som omhandler karriereutvikling, ansiennitet og turnusordninger.

Det nøyaktige kravet til høyere lønn er, ifølge Dagens Næringsliv, ikke kjent. Men avisen skriver at kilder i SAS og arbeidsgiverforeningene har sagt at det ligger mellom 10 og 15 prosent.