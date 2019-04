Gravemaskinfører dømt til fengsel etter dødsulykke

Dommen falt i Stavanger tingrett, skriver Stavanger Aftenblad.

Ulykken fant sted i Ryfasttunnelen i 2017 da en gravemaskinskuff løsnet og falt ned på en tunnelarbeider, som døde. Tekniske undersøkelser viser at ulykken ikke skyldtes teknisk svikt. Mannen erkjente ikke straffskyld da saken kom opp for retten.

Selv om signalanlegget i førerhuset viste at skuffen var festet, konkluderte en enstemmig rett med at føreren opptrådte uaktsomt. Han sier han fulgte instruksen om å sjekke at skuffen satt fast. Men retten kom frem til at skuffen ville løsnet dersom 35-åringen faktisk gjorde disse testene.

Retten mener 35-åringen ikke handlet grovt uaktsomt, og han er derfor ikke dømt til å betale erstatning til de etterlatte. Han er derimot fradømt retten til å føre motorvogn i fem år.