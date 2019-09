Redd for ammoniakkeksplosjon i tråler. 100 evakuert.

– Vi har satt inn supplybåten Strilborg som vil gå inn mot havaristen fra sjøsiden og pøse på vann med vannkanon. Det håper vi skal kjøle ned skipet såpass at vi kan få kontroll, sier operasjonsleder Per Arve Aas i Troms politidistrikt til NTB ved 0.30-tiden natt til onsdag.

Klokka 23 onsdag kveld bestemte politimesteren i Troms politidistrikt at alle beboere innenfor en radius på 300 meter fra den brennende tråleren russiske tråleren Bukhta Naezdnik skulle evakueres. Tråleren ligger til kai i Breivika havn i Tromsø. Problemer med å få kontroll over flammene og frykten for at varmen skal få en stor ammoniakktank til eksplodere var bakgrunnen for å beordre evakuering.

– Vi har vurdert å senke skipet, men har ikke hatt materiell til å få dette gjort. Derfor satte vi inn Strilborg i stedet og forsøker slokking fra sjøsiden, sier operasjonslederen.

Brenner fortsatt

Ved 1-tiden viste bilder fra direkteoverføringen fra NRK at det fremdeles brant godt om bord i tråleren tross forsøk på å spyle store mengder vann på flammene.

Ordren om evakuering ble gitt etter at brannen hadde herjet skipet i tolv timer. Brannmannskapene klarte tilsynelatende først å få mer og mer kontroll over brannen, før den igjen kom ut av kontroll etter å ha blusset opp.

Brannen kommer av at hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren skal ha tatt fyr, skriver NRK. Natt til torsdag så brannen ut til å spredt seg lenger bakover i skipet.

– Svært uheldig

– Det er en stor ammoniakktank om bord. Hvis den eksploderer, har vi en svært uheldig situasjon, uttalte stabssjef Morten Pettersen i Troms politidistrikt på pressekonferanse politiet holdt onsdag kveld.

Han la til at det også blir vurdert å tømme ammoniakktanken, men at brannsituasjonen gjør det svært vanskelig å komme til.

92 personer er bostedsregistrert innenfor sikkerhetsradiusen på 300 meter. I tillegg kommer personer som eventuelt er på besøk. Det er Tromsø kommune som tar hånd om de evakuerte og sørger for at de gis et sted å sove.

– De evakuerte skal møte opp på rådhuset, hvor kommunen tar imot og sørger for overnatting til de som har behov for det, opplyser kommunen.

Oppfordres til å holde vinduer lukket

Politiet fikk melding om brannen klokken 10.59 onsdag. Folk som oppholdt seg i nærheten av tråleren, ble evakuert på grunn av røyken. Beboere i området er bedt om å holde dører og vinduer lukket.

– I løpet av aksjonen siden klokken 11 i formiddag har vi vært ganske heldige med vindretningen. Men i løpet av natten vil den muligens snu. Så vi oppfordrer folk til å holde dører og vinduer lukket og følge med på informasjonen som kommer, sier brann- og redningssjef i Tromsø Øystein Solstad.

Tråleren hadde et mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tiden gjort rede for.

Tolv til legevakt

Ifølge politiet ble tolv personer sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader.

– Et tosifret antall pasienter er ankommet sykehuset, opplyste Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN).

Til NRK opplyser UNN at to personer har vært inne til observasjon. Politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om personskader.

Flere veier i Tromsø er sperret som følge av brannen.