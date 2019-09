Ikke lenger eksplosjonsfare i brennende russisk tråler i Tromsø

Brannvesenet jobber fortsatt med å få slukket brannen om bord i den russiske tråleren Bukhta Naezdnik, opplyser Troms politidistrikt like før klokken 18 onsdag. Det var tidligere fare for at gasser om bord i båten kunne eksplodere, men politiet vurderer at det ikke lenger er eksplosjonsfare. Det er etablert en sikkerhetssone rundt båten.

Videre opplyser politiet at vindretningen og værprognosen er gunstig med tanke på røyk. Beboere bes fremdeles om å holde hører og vinduer lukket.

På grunn av brannen er Breivikatunnellen stengt, ifølge NRK.

Pågående slokkearbeid

Tråleren hadde et mannskap på 29. Alle var ved 12.30-tiden gjort rede for.

Politiet fikk melding om brannen klokken 10.59. Folk som oppholdt seg i nærheten av tråleren, ble evakuert på grunn av røyken.

– Slokkearbeidet pågår for fullt. Det er stor røykutvikling og åpne flammer. Det brenner i hydraulikkolje, tauverk og plast, opplyste operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til NTB en time etter at brannen brøt ut.

Tolv til legevakt

Ifølge politiet ble tolv personer sendt til legevakt for behandling av mulige røykskader.

– Et tosifret antall pasienter er ankommet sykehuset. Vi har foreløpig ikke informasjon om skadeomfang, opplyser Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø (UNN).

Politiet opplyser imidlertid at det ikke er meldt om personskader.