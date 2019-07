Kvinne skadet i «vikingskip» ved Tønsberg

Trond Egil Groth ved informasjonssenteret til Politiet i Sør-Øst, opplyser om at en kvinne i 30-årene skal ha fått bommen til seilet over seg.

– Bommen veier ca. 200 kilo. Båten er en kopi av et vikingskip og eies av en stiftelse, sier Groth.

Han opplyser om at det var 17 mennesker om bord. Ingen andre en kvinnen er skadet, opplyser han.

Politiet etterforsker saken.

På Twitter opplyser politiet like før klokken 17 at kvinnen har fått alvorlige klemskader i brystregionen og at hun er hentet av luftambulanse.