Flere turister skadet i bussulykke i Tyrkia – også norske skal ha vært om bord

Ulykken skjedde i Kemer, som ligger om lag 40 kilometer fra Antalya.

– Vi har ikke noe kjennskap til denne bussen, men jeg vet ikke om noen av våre gjester kan ha kjøpt en utflukt av et annet selskap, sier informasjonsmedarbeider Anders Lindström i Tyrkiareiser til Aftenposten.

Bilder og video fra stedet skal vise bussen liggende på siden i bunnen av en bratt skråning ned fra veien.

Ulykken skjedde klokken 17.30 lokal tid (19.30 norsk tid). Sjåføren skal ha mistet kontrollen over bussen, som havnet utfor veien og ned en 20 meter høy skråning.

En større redningsaksjon ble satt i gang. En stund var man redd for at det kunne ligge skadede under bussen. To kraner ble brukt til å løfte opp bussvraket, men man fant ingen flere skadede.

Kemer er et populært turiststed med lange sand- og rullesteinstrender som ligger ved utkanten av Taurusfjellene ved Middelhavet.

De skadede er blitt fraktet til et lokalt sykehus. Én person skal være alvorlig skadet, ifølge den statlige kringkasteren TRT.

Det er foreløpig ikke kjent om det er nordmenn blant de skadede.