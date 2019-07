Sendingen fra EF-natten er også borte fra NRKs arkiv: – Tragisk

Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Nylig skrev NTB at opptaket fra NRK-sendingen om månelandingen er spilt over.

I år er det 50 år siden fartøyet Eagle landet på månen den 20. juli 1969 klokken 21.17.40. Det markeres i store deler av verden, men et gjensyn med direktesendingen fra NRK med programlederne Jan P. Jansen og Erik Tandberg får vi altså ikke.

Nå viser det seg at månelanding-sendingen er ikke den eneste som er borte fra NRKs arkiver.

Det har også direktesendingen fra EF-natten den 25. september 1972 blitt. Det ble denne kvelden avgjort om Norge skulle være med i det Europeiske Fellesskap (EF) eller ikke, etter en ni måneder lang og intens debatt. I dag er EF bedre kjent som EU.

Opptellingen ble gjort av IBM og sendt direkte fra NTB til NRK på Marienlyst. Geir Helljesen og Lars Jacob Krogh var programledere.

– Tragisk for hele landet

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU og medlem av Kringkastingsrådet. Hun synes tapet av sendingen er tragisk.

– Det er jo tragisk, og en viktig del av historien vår som er gått tapt. Vi skal markere 25-årsjubileet for nei-seier nummer to fra 1994, og i den sammenheng ser vi hvor viktig arkivmateriale og historikk er for å forstå nåtiden skikkelig, sier Kleveland til Medier24.

Programleder under EF-natten, Geir Helljesen, mener også det er synd at sendingen er borte.

– Det er tragisk og dårlige greier, men det har jo med det dårlige systemet å gjøre. Det var veldig store opptak som ble liggende en stund, og så ble det strøket over, sier Helljesen til Medier24.

Helljesen forstår at det er en grunn til at sendingen er borte, men syntes det er sørgelig.

– Sendingen har vært borte ganske lenge, men vi har fått noen korte biter fra den danske sendingen som vi har fått overført, men det er jo småtterier. Det er sørgelig at det skjer. Jeg skjønner grunnen til at dette har skjedd, men dette gjør det jo ikke noe mindre tragisk av den grunn – at en begivenhet som er så stor, ikke bare for NRK, men for hele landet blir borte. Det er veldig synd, sier han.

NRK vet ikke hva som har skjedd

På 60-tallet ble det brukt dyre bånd, som derfor ble brukt om igjen, og NRK tok ikke alltid opptak av direktesendinger. Månelandingen ble det imidlertid tatt opptak av, men taperullene er spilt over.

Leder for NRKs arkiv, Ingrid Belt, sier til Medier24 at NRK ikke vet med sikkerhet hva som har skjedd med EF-sendingen, eller om det i det hele tatt ble gjort et opptak.

– Bånd var svært dyre og det som gikk direkte ble det som regel ikke gjort opptak av. Derfor er det dessverre noen hull i samlingen fra 60- og 70-tallet. Heldigvis er praksis i dag at vi tar vare på alt for ettertiden, sier Belt.

På generelt grunnlag mener hun at det ikke alltid var like lett å vite hva som er viktig å ta vare på for fremtiden og ikke, og at man derfor kan ha gjort andre vurderinger da enn det man ville ha gjort i dag.

– Det er klart det er kjempesynd, understreker hun.

– Det har skjedd en feil

I dag tar NRK vare på alt av dokumentasjonskassetter fra 1981 og fremover. Belt kjenner ikke til om det er andre opptak fra store begivenheter som også er blitt borte fra NRKs arkiver.

– Det har skjedd en feil. Det er jo mennesker som styrer dette her. Vi har tatt vare på veldig mye, så vi er ganske unike sett i europeisk sammenheng. Det er vi stolte og glade for.

Belt forteller at NRK har klart å rekonstruere månelandingen og EF-sendingen med andre opptak.

I tillegg til at taperullene nå blir digitalisert, så blir også alt sikkerhetskopiert, ifølge Belt.

– Digitaliseringen var en veldig stor og kompleks jobb, og mye logistikk. Det er mye data og informasjon som skal knyttes sammen med dette. Vi begynte med digitaliseringen fra film til data-bånd – dette har vi holdt på med i en årrekke, sier hun.

