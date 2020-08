Barn falt fire meter ut av vindu i Enebakk

Et barn er alvorlig skadd etter å ha falt ut av et vindu, fire meter over bakken i Enebakk i Viken.

NTB

Nå nettopp

Barnet er transportert med luftambulanse til Ullevål sykehus, skriver Øst politidistrikt.

Skadene er vurdert som alvorlige, men ikke livstruende. Politiet fikk melding om ulykken klokka 12.34 søndag.