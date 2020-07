Årsrekord på Preikestolen

Pågangen av turgåere til Preikestolen fortsetter, men folk legger nå turen til andre tidspunkter enn midt på dagen, og parkeringsplassene er ikke lenger fulle.

Turgåere på kanten av fjellplatået Preikestolen som ligger ved Lysefjorden i Strand kommune i Rogaland. Arkivoto: Marianne Løvland / NTB scanpix

NTB

13 minutter siden

Det var totalt 4.615 turgåere som torsdag besteg de 4.444 trappene opp til det ikoniske fjellplatået – noe som er årsbeste så langt, skriver Stavanger Aftenblad.

Onsdag og torsdag denne uken er foreløpig årsbeste for antallet besøkende som går fjellturen til Preikestolen. Det er likevel et stykke opp til dagsrekorden på 5300. Den ble satt i fjor sommer, skriver avisen.

Onsdag måtte politiet rykke ut til turistmagneten på grunn av at parkeringsplasskapasiteten var sprengt, med kø helt ned til riksveien. Dette førte til at alle turgåere ble oppfordret til å heller gå turen på andre tidspunkter på dagen, for å spre ut folkemengdene.

– Langt flere startet mellom klokken 6 og 10 på torsdagen. Samtidig så vi også en liten økning på ettermiddagen. Flere unngikk å gå midt på dagen. Det er nøkkelen til å unngå køer. Torsdag var det toppen fem minutter med venting på det verste, sier daglig leder Helge Kjellevold i Lysefjorden utvikling

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding