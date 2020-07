Drapssiktet i Sarpsborg tidligere innlagt flere ganger på psykiatrisk avdeling

Politiet skal onsdag ettermiddag forsøke å avhøre mannen som er siktet for drap på en kvinne i 50-årene og drapsforsøk på to andre kvinner.

Kvinnen som ble drept, ventet på en slektning på denne parkeringsplassen ved bussterminalen og storsenteret i Sarpsborg sentrum. Hans O. Torgersen

15. juli 2020 16:55 Sist oppdatert nå nettopp

Ved 14.15-tiden gikk 31-åringens forsvarer, advokatfullmektig Marius Otterstad, inn på psykiatrisk klinikk på Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg.

– Jeg skal snakke med min klient før avhøret, forteller han til Aftenposten.

Advokatfullmektig Marius Otterstad utenfor psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg. Hans O. Torgersen

Det var natt til onsdag at tre kvinner ble knivstukket på tre forskjellige steder i Sarpsborg. Én av kvinnene døde. Den ene av de to andre ble alvorlig skadet, og den tredje ble stukket i en arm.

Hendelsen ble håndtert av nødetatene som «pågående livstruende vold» (PLIVO), og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs.

Den drepte kvinnen var i 50-årene. Hun ble funnet på en parkeringsplass like ved bussterminalen i Sarpsborg, der hun ventet på en slektning som skulle komme med bussen.

En time etter at politiet klokken 23.30 fikk melding om den første knivstikkingen, ble en 31 år gammel mann pågrepet og siktet i saken i nærheten av et av åstedene.

Familiemedlem slo alarm

– Drapet skjedde ved bussterminalen i Sarpsborg sentrum, og vi antar at dette var det første åstedet, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Aftenposten.

– Var det noe kjennskap eller forbindelse mellom de to?

– Så langt vi vet nå, var det ikke det.

– Hvem var melder på det første forholdet?

– Det var en i familien.

– Den som hun satt og ventet på?

– Ja.

Ifølge politiet var det en relasjon mellom siktede og de to andre ofrene.

– Hva kan du si om de relasjonene? Var de familiemedlemmer?

– Ut fra de opplysningene vi har nå, ser det ikke ut til å være det.

Politiet opplyser at den drapssiktede er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse.

Alle tilgjengelige politipatruljer ble sendt til Sarpsborg etter knivstikkingene. Hans O. Torgersen

Tidligere tiltalt for vold

Den nå 31 år gamle mannen var i 2019 tiltalt for vold etter en hendelse i september 2016, men han ble frikjent av Sarpsborg tingrett.

I forbindelse med den saken skal 31-åringen en stund ha vært tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling.

Også i 2014 og 2015 var han innlagt på psykiatrisk sykehusavdeling, ifølge dommen fra januar 2019.

Ifølge dommen hadde han da symptomer på paranoide vrangforestillinger, med tanker om å bli overvåket via kameraer som en sentral del av hans forestillingsverden.

Innrømmet vold

Siktede innrømmet i rettssaken i 2019 at han hadde slått en annen mann med en planke, da de kom i klammeri utenfor moskeen der de begge hadde vært.

Han forklarte i retten at årsaken til voldsbruken var at han ble sint under krangelen, der de to ropte ukvemsord til hverandre.

Ifølge dommen fra tingretten kan ordene ha falt omtrent slik:

Da de to var kommet ut på gaten utenfor moskeen, ropte fornærmede til tiltalte «Hei, din homo!» Tiltalte ble sint og ropte tilbake «Jeg ligger med mora di!»

Det verbale sammenstøtet endte fysisk, da fornærmede slo med knyttet hånd mot ansiktet og traff ham på haken, slik at han fikk et sår.

Siktede svarte med å ta opp en plankebit han fant i gaten og slo tre ganger mot fornærmede. Han traff én gang i hodet, én gang i hånden og én gang i magen.

– Var like gode

Tingretten frifant den nå 31 år gamle mannen fordi de to var «like gode».

Dommerne mente at det tiltalte gjorde, rammes av straffelovens § 271 om kroppskrenkelse. I denne bestemmelsen fremgår det at en kroppskrenkelse kan gjøres straffri «dersom den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring».

«På bakgrunn av det faktum som er gjengitt ovenfor, mener retten at det er grunn til å anvende denne bestemmelsen, og avsi frifinnelsesdom. Retten legger i denne vurderingen vekt på at både når det gjelder grovheten i de krenkende ytringene og voldsbruken samt skadepotensialet er tiltaltes handlemåte ikke mer straffverdig enn fornærmedes adferd, og styrkeforholdet mellom de to var noenlunde likt.»

