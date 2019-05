Et bolighus med utedo og et fjøs fra Porsanger forteller den dramatiske historien om en landsdel som ble brent og lagt i ruiner.

– I disse bygningene fra gjenreisningstiden etter tyskernes brenning i Troms og Finnmark i 1944 skal vi formidle fortellinger knyttet til landsdelens historie og gå dypere inn i temaer som krig, flukt og gjenreisning av totalt raserte samfunn, opplyser Norsk Folkemuseum.

Fredag var kong Harald til stede under åpningen av husene. Målet er at de besøkende skal kunne lære om livet i Finnmark før, under og etter andre verdenskrig.

Berg-Rusten, Ole / NTB scanpix

Nord-Troms og Finnmark, ble i stor grad brent til jorden av den tyske okkupasjons­makten ved slutten av 2. verdens­krig (i 1944-1945). I året etter frigjøringen ble husene gjen­oppbygget. Byggene var svært nøkterne.

Dette omfattende gjenreisnings­prosjektet varte helt frem til tidlig på 1960-tallet.

– Gjenreisningen av landsdelen er en viktig, men lite kjent del av norsk etterkrigshistorie og bygging av velferds­staten. Landsdelens arkitektoniske og visuelle uttrykk ble i løpet av denne perioden totalt endret – et direkte og konkret uttrykk for dramatikken og endringen innbyggerne selv gikk igjennom, skriver Norsk Folkemuseum på sine hjemmesider.

Bolighuset som er gjenoppført lå i Olderfjord, på vestsiden av Porsangerfjorden. Når huset blir ferdig innredet, vil det fortelle om familien som bodde her i 1956. Fjøset er fra Indre Billefjord og forteller en historie om tvangsevakuering, brenningen, og sjøsamenes livsform.