Fortsatt buss for tog for mange på Østfoldbanen

Tusenvis av reisende på Østfoldbanen må belage seg på å kjøre buss på ubestemt tid. Mandag åpner Ski stasjon, men kun for trafikk i retning Oslo.

Slik ser nye Ski stasjon ut. Dronebilde. Her skulle det vært normal togtrafikk fra 10. august. Nå er den utsatt på ubestemt tid. Hans O. Torgersen

«Etter to utfordrende uker åpner vi for togtrafikk mellom Ski – Oslo og gjennom Ski til/fra Mysen.» Det skrev Bane Nor i en pressemelding fredag formiddag.

Det betyr at Bane Nor bare delvis har lykkes i å løse signalproblemene de har slåss med på nye Ski stasjon.

Etter seks uker med buss for tog skulle Østfoldbanen vært åpnet for normal trafikk mandag 10. august. Etter det Aftenposten får opplyst var to av de seks ukene satt av til fysiske arbeider på stasjonen. Fire var satt av til å få satt et nytt signalsystem i funksjon.

Men som Aftenposten tidligere har omtalt har det oppstått en rekke feil. Feilene medfører at det oppstår forstyrrelser i den digitale kommunikasjonen mellom Ski stasjon og toglederne i Oslo, noe som har gjort det uforsvarlig å gjenoppta togtrafikken.

Fredag varslet Bane Nor altså at de åpner for trafikk fra Ski og nordover mot Oslo, og at togene fra Mysen og Rakkestad på Østre linje får passere gjennom Ski på vei til Oslo.

Reisende fra Ås, Vestby og sørover må fortsatt belage seg på buss om de skal til Oslo.

― Vi beklager at ikke hele Østfoldbanen kan åpnes for trafikk fra mandag. Vi jobber døgnkontinuerlig for å få åpnet også for de reisende mellom Ski og Moss og Halden, sier utbyggingssjef Stine Undrum i Bane Nor.

