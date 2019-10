Politiet fikk melding om hendelsen klokken 0.15 natt til onsdag. Det er full overtenning i huset, skriver Vest politidistrikt på Twitter.

– Det er registrert to beboere i huset, men de er ikke gjort rede for. Vi jobber med å få kontroll på dem, sier operasjonsleder Per Argrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Politiet opplyser til VG at det ikke er fare for spredning.