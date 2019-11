Anne Lise Ryel går av som generalsekretær i Kreftforeningen

Sommeren 2020 skal noen andre ta over ledervervet i organisasjonen.

– Jeg har ledet Kreftforeningen igjennom en utrolig spennende reise. Det har vært 18 fantastiske år i en jobb jeg fortsatt elsker, skriver Ryel i en pressemelding.

Ryel skriver at det nå er et godt tidspunkt for et lederskifte.

– Det er en tid for alt. Vi har nådd langt i min tid i Kreftforeningen, og ligger nå på omdømmetoppen i Ipsos sin omdømmeundersøkelse, skriver Ryel.

Hun trekker også fram at de snart er ferdige med arbeidet med en ny strategi for organisasjonen.

Tidligere har Ryel blant annet vært statssekretær i Justisdepartementet og likestillingsombud.