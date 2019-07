Kulderekorder og snø i fjellet

Det opplyser Veitrafikksentralen onsdag formiddag.

Fylkesvei 55 over Sognefjellet ble stengt klokka 20 tirsdag og fram til klokka 8 onsdag. Etter at veien først ble besluttet å forbli stengt også onsdag, ble den åpnet for trafikk igjen på formiddagen.

Det kan være vanskelige kjøreforhold med glatt vei og slaps i veibanen. Ifølge brøytemannskap er det fremdeles en del snø på østsiden av fjellovergangen, og biler med sommerdekk bør vente til snøen smelter, skriver NRK.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesvei 258, ble stengt klokka 17.30 tirsdag, og vil holdes stengt onsdag. Det vil bli foretatt en ny vurdering torsdag.

Til tross for at kalenderen sier at vi er i sommermåneden juli, utstedte Meteorologisk institutt mandag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mye snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjelder fram til torsdag morgen.

Det ligger nysnø flere steder i fjellet i Sør-Norge, opplyser meteorologene onsdag morgen. Dette er ventet at det vil fortsette å snø mange steder fram til torsdag formiddag.

Det er kjølig i fjellet flere steder, noe som har ført til kulderekorder. I Møre og Romsdal ble det målt -2,7 grader på fjellet Mannen. Den forrige fylkesrekorden var -1,9 på samme sted i 2010, ifølge meteorologene. I Oppland er det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, mens den forrige fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.