På pressekonferansen i dag ga helseministeren råd om fritidsreiser innenlands.

– Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser for å unngå risiko for smittespredning mellom steder. Reiser til hytta utgjør imidlertid mindre fare for smittespredning fordi man stort sett er der sammen med familie eller venner man allerede er i kontakt med hjemme, sa Høie.

Hva er «unødvendig fritidsreise»?

20. april ble det omstridte hytteforbudet opphevet, men samtidig frarådet regjeringen alle «unødvendige fritidsreiser». Dette begrepet skapte forvirring, for hva er en nødvendig fritidsreise?

Folkehelseinstituttet (FHI) fikk derfor i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å vurdere innenlands reiseråd i lys av at hytteforbudet oppheves. Disse rådene, som ligger på hjemmesidene til FHI, gjelder fra 21. april 2020 og inntil videre.

Håkon Mosvold Larsen

– Forstår alle som løper ut til våren

På pressekonferansen sa Bent Høie at han forsto veldig godt at alle nå har lyst til å ta av seg ullgenseren og løpe ut til våren.

– Men det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser. Unngå rundreiser og planlegg reisene med tanke på at du ikke bidrar til smittespredning mellom steder. Reiser til hytte hvor du stort sett er sammen med egne familiemedlemmer eller andre du allerede ville vært i kontakt med på hjemstedet, utgjør således mindre fare for smittespredning, sier helseministeren.

Han presiserer at man bør unngå kollektivtransport og trengsel i butikker, og man bør lytte til lokale myndigheter og deres smitteråd.

Erik Johansen

Han minner likevel om at de generelle rådene gjelder fremdeles: