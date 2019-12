Ansatte på institusjoner topper listen over risikoutsatte yrkesgrupper. Over 31 prosent melder at de har vært utsatt for vold og trusler det siste året. Det er mer enn både politi, fengselsansatte, sykehusansatte og folk som jobber med sosial omsorg i for eksempel NAV.

Arbeidstilsynet har de siste årene derfor hatt målrettet innsats mot helse- og omsorgssektoren.