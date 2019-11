Politidirektøren ga ordre om å stanse koranbrenning dagen før koranbrenningen i Kristiansand

– Våre operasjonsordre er unntatt offentlighet, så jeg vil ikke gå inn på ordlyden. Men det handler om å gripe inn mot å brenne religiøse symboler i en setting hvor man fort kan gå over i å true, forhåne og fremme hat, forfølgelse og ringeakt overfor noen på grunn av deres religion eller livssyn, som er ordlyden i straffeloven, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Filter Nyheter.

Hun bekrefter at direktoratet fredag sendte ut en operasjonsordre der det står at politiet skal prøve å avverge offentlig «skjending av koranen» før det skjer, og så gripe inn umiddelbart om det likevel ender med at aktivister setter fyr på boken.

SIAN-leder tente på koranen

Ordren kom dagen før den islamfiendtlige organisasjonen Stopp islamiseringen av Norge (SIAN) holdt en demonstrasjon hvor de på forhånd hadde varslet at de ville brenne et eksemplar av islams hellige bok, koranen. Politiet hadde ikke gitt tillatelse til dette, men SIAN-leder Lars Thorsen satte likevel fyr på en koran under markeringen på torget byen.

Politiet grep da inn og slukket brannen, mens sinte motdemonstranter gikk til angrep på Thorsen.

Bjørnland bekrefter at den nye ordren ble gitt fordi SIAN hadde varslet at de ville sette fyr på koranen.

– Politiet var veldig tidlig i dialog med dem for å veilede dem om at ildspåsettelse på offentlig sted i forbindelse med demonstrasjon ikke er akseptabelt, og for å si at gitt konteksten, så vil man antakelig kunne være over i straffelovens paragraf 185. Beskjeden var at «hvis dere likevel gjør det, så stanser vi det». Det var for å ramme inn dette at vi reviderte tidligere operasjonsordre, der vi nå er nøye på at demonstrasjoner med for eksempel ildspåsettelse av religiøse symboler blir håndtert riktig og likt i hele Norge, sier Bjørnland.

Straffelovens paragraf 185 omfatter hatefulle ytringer.

PST frykter hevnaksjoner

Filter Nyheter skriver også at noe av bakgrunnen for at Politidirektoratet gikk ut med den nye ordren, var at PST frykter at koranbrenning kan lede til alvorlige hevnangrep i Norge.

– Det er riktig at PST de siste månedene har vært bekymret for konsekvensene en koranbrenning kan ha. Vi ser på det som en triggerhendelse til voldelige aksjoner, og har gitt en beskrivelse av situasjonen til politiet, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste til Filter Nyheter.