Politiet rykket ut på fire knivstikkinger

Politiet og ambulanse rykket ut til den første hendelsen ved 2-tiden natt til søndag. Da kom meldingen om at en mann var blitt knivstukket på Grorud.

– Da vi kom til stedet, like ved Grorud senter, møtte vi en mann som var blitt knivstukket i hånden, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En patrulje ble sendt ut for å søke etter den som hadde stått bak knivstikkingen. Den fornærmede mannen skal ikke ha blitt påført alvorlig skade.

Klokken 2.26 meldte politiet at to personer var pågrepet i nærheten av åstedet, og at de knyttes til knivstikkingen.

Like etter, klokken 2.33, fikk politiet melding om en ny hendelse midt i Brugata i Oslo sentrum.

– Vi ble varslet av et vitne som så en person som var blitt stukket i ryggen og at det var kommet mye blod. Politi og ambulanse rykket til stedet og fikk vedkommende som var stukket sendt til akuttmottaket på Ullevål sykehus, opplyste operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

En drøy time senere kunne politiet melde at offeret ikke skal ha blitt alvorlig skadet.

Området der knivstikkingen skjedde ble sperret av. Politiets etterforskere undersøkte stedet, men det ble ikke funnet noe våpen. Politiet har heller ikke fått opplysninger om hvem som kan ha knivstukket offeret.

Knivstikkinger også i Halden og Bergen

Også i Bergen ble en mann sendt til sykehus med skader etter at han skal ha blitt knivstukket i en arm.

Politiet meldte om hendelsen klokka 0.39 natt til søndag.

– En mann i 20-årene er knivstukket i arm. Fornærmede er bevisst og kjørt til Haukeland sykehus, melder Vest politidistrikt.

Litt senere samme natt oppsøkte en mann i 30-årene politiet i Halden med knivskader i ryggen.

Mannen kom selv til politistasjonen i østfoldbyen klokka 4.11 natt til søndag, opplyser Øst politidistrikt til NTB. Mannen ble tatt hånd om av helsepersonell og fraktet til Kalnes sykehus. Tilstanden opplyses til å være stabil.

– Mannen er hjemmehørende i Halden, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas i Øst politidistrikt.

Ingen personer er pågrepet etter knivstikkingen, men politiet sier det ikke er grunn for andre å frykte for at noe kan tilstøte dem.