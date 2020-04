Før helgen trakk staten seg ut av forhandlingene om ny E18 vest for Oslo. Fristen Knut Arild Hareide (KrF) hadde satt var ute. Det var, slik han oppfattet det, heller ingen tegn til enighet mellom byrådet i Oslo, Viken og Statens vegvesen.

Dermed trues også planene for Fornebubanen, ny T-banetunnel i Oslo og en lang rekke andre store prosjekter rundt hovedstaden.

Kommer ikke en avtale om prosjekter og bompengefinansiering av disse på plass, kan statens planlagte bidrag på flere titalls milliarder kroner til prosjektene fordufte.

Fakta: E18 Vestkorridoren Bompengefinansiert motorveiprosjekt til totalt over 40 milliarder kroner, planlagt i flere etapper. Skal strekke seg fra Lysaker på Oslo-grensen til Slependen i Asker. Bygging av første del, Lysaker – Ramstadsletta, skulle egentlig ha startet. I stedet er det omkamp om hele prosjektet fordi det i de berørte fylkene Oslo og Viken ikke lenger er flertall for prosjektet i nåværende form. Planene innebærer full ombygging av dagens E18 med mye av veien lagt i tunnel, egen lokalvei på toppen, ny bussløsning og sykkelløsning, ny påkobling til E16 i Sandvika. Motstanderne mener at veien vil øke biltrafikken inn mot og inn i Oslo, og at prisen er altfor høy. Forkjemperne mener den er nødvendig for å sikre god trafikkavvikling og mindre støy og forurensning lokalt langs landets mest trafikkerte veistrekning.

Det gjør Hareide tindrende klart i dette første dybdeintervjuet som samferdselsminister. Han skal også innom en jernbanesatsing på leirføtter og løfter om mye mer bompenger.

– Oslo og Viken spiller høyt. Faller alt sammen nå, blir det ikke like enkelt å få de samme pengene på bordet igjen om to år, sier samferdselsministeren.

Han understreker at det ikke vil bli vanskelig å få andre til å ta imot pengene regjeringen skulle brukt på Oslo og Bærum.

– Jeg har en lang liste over prosjekter landet rundt som håper på penger, sier Hareide.

Nå tar han E18-saken med seg tilbake til regjeringen, som enten kan trekke tilbake hele sin bompengepakke til Oslo og Viken, eller la Stortinget avgjøre hele saken. Hvordan flertallet her vil stille seg, er akkurat nå usikkert.

Samferdselsministeren har flere problemer på sitt bord. Koronaviruset kan gi norsk luftfart en historisk knekk.

Om flyselskapene: – Ingen garanti for at dette går bra

– Korona slo ned som en bombe også i norsk luftfart. Hva skal til for at den kan overleve slik den var?

– Vi har ingen garantier for at dette går bra. Men vi gjør det vi kan for at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og dermed sikre arbeidsplasser. Fly er en helt sentral del av transporttilbudet i et langstrakt land som Norge, og vi ønsker sterkt å ha en norsk luftfartsbransje også etter koronaen, sier Knut Arild Hareide.

– Hva med måten vi reiser på, kan vi endre vaner også på lang sikt?

– Vi har lenge visst at teknologi ville være med på å endre reisemønstre. Med koronaen får vi testet det ut i praksis. Nemlig at vi egentlig ikke trenger å flytte så mye på oss for å kunne gjøre jobben vår eller være sammen med venner. Hjemmekontor, møter, legekonsultasjoner, quizkvelder – ja til og med veiåpninger kan gjøres digitalt.

Onsdag åpnet Hareide Ryfast, en ny og fergefri veistrekning fra Stavanger og i retning Bergen, fra kontoret i Akersgata.

Fakta: Dette er Ryfast Ryfast er et fergefritt veisamband mellom Ryfylke og Nord-Jæren (Stavanger). Første del, Ryfylketunnelen, ble åpnet for trafikk 30. desember 2019. Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen åpnet 22. april. Ryfast erstatter fergesambandet mellom Tau og Stavanger, og korter ned reisetiden på den aktuelle strekningen fra 50 til 20 minutter.

Men bilen, insisterer han, har uansett en sunn og god fremtid i Norge: Satsingen på personbil må fortsette.

Gorm Kallestad, NTB scanpix

Oppskrift for ny bilhverdag kommer i høst

– Bil i Norge har en sunn og god fremtid. Vi har vi skapt et marked for elbiler, som Tesla gjorde noe med, sier han.

– Dette må vi gå videre på. Noen tror kanskje at dette vil skje automatisk, men vi må greie det samme på varebil- og tungtransportmarkedet som for personbil. For tungtransport blir biodrivstoff viktig. For andre biler er vi avhengig av utvikling av elteknikk. I løpet av høsten skal vi gi en oppskrift på hvordan dette skal skje, sier Hareide.

– Vil elbilfordelene fortsette?

– Jeg er nødt til å levere på akkurat dette. Utviklingen vi ser med salg, må bare fortsette. Vi har ikke råd til å snu den trenden. Klimaet vårt har ikke råd til det.

Stein J. Bjørge

Fakta: Dette har skjedd etter at Hareide overtok Knut Arild Hareide fikk knapt satt seg i statsrådsstolen før han fikk stormen rundt økte fergepriser i fanget. Få dager senere innkalte han partene i E18-saken til møte, og fikk i gang igjen forhandlinger her. Nå har forhandlingene brutt sammen. Det første prosjektet Hareide fikk åpne, var bygging av nytt dobbeltspor på Vestbanen mellom Nykirke og Tønsberg. (Forgjengeren Jon Georg Dale (Frp) rakk å åpne prosjekt Drammen-Kobbervikdalen i retning Vestfold.) Hareide og Samferdselsdepartementet er midt i forberedelsene til neste Nasjonal transportplan, for årene 2022–2033. Planen skal legges frem våren 2021.

Lover mer bompenger

I dag finansierer bompenger mye av veiutbyggingen. Til tross for bompengemotstandernes suksess ved siste valg lover Hareide mer.

– Jeg sover godt med flere milliarder i bompenger, så lenge de som betaler, opplever at de får noe igjen. Hjemme på Bømlo betalte vi bompenger med den største glede. Siste ferge på lørdager pleide å gå klokken 19.30. Da var ikke festen helt over. Med vei fikk vi en ny verden. Og vi forsto hvorfor vi betalte.

– Den samme forståelsen finner vi spesielt rundt de store byene. Bompenger kommer fortsatt til å være der. Når vi bygger mer vei, blir det mer bompenger, sier Hareide.

Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Jernbaneplaner på leirføtter

Tidligere i vår fulgte Aftenposten Bane Nor på befaring i Østfold. Planen er å bygge jernbane der vikingene i sin tid seilte med langskipene sine. Grunnen er søkkvåt og full av kvikkleire.

Også Hareide har vært i Østfold. Og han følger Intercity-utbygging mellom Eidsvoll og Hamar, samt Ringeriksbanen, som også de står i fare. Bare ny Vestfoldbane fra Drammen til Tønsberg synes trygg.

Olav Olsen

Når vi nå forbereder ny Nasjonal transportplan, må jernbaneplanene ses på på ny, sier Hareide.

– Betyr det at du ikke lenger kan love at ny Intercity kommer?

– Jeg holder fast ved ambisjonene. I 2007 skrøt jeg av de rødgrønne da de startet satsingen på jernbane. Jeg gir stående applaus til Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale for deres satsing. Men vi har ikke fått så mye igjen for pengene som vi hadde forventet. Vi hadde et for dårlig plangrunnlag. Overskridelsene i Østfold var ikke med, vi visste for lite om hva alt ville koste. Svaret mitt kommer i ny Nasjonal transportplan, sier Hareide.

– Bør jernbane gå gjennom byene, eller har de som ønsker rett linje gjennom Østfold, et poeng?

– Vi er ikke der lenger som da vi snakket om tog som skal gå i 250–300 km/t. Det gir en stor fordel å kunne gå innom bysentre, sier Hareide.

– Det er et enormt engasjement for jernbane. Min oppgave er å levere en bedre kvalitet enn vi har i dag, sier han.

Også planene for ny jernbane mellom Bodø og Tromsø ligger tynt an, sier samferdselsministeren.

– Nord-Norgebanen har ikke store sjansen?

– En ny utredning skal se åpent på det. Men med de kostnadene vi ser, så er den nok ikke enkel å få bygget, sier Hareide.