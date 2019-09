De fem barna var bare 6, 10, 11, 11 og 14 år da mannen begynte å bestille voldtekter i 2012, ifølge tiltalen. Barna skal trønderen ha skaffet seg via filippinske internetthalliker på Skype.

Voldtektene og misbruket skal ha skjedd mellom 2012 og 2015, skriver Adresseavisen.

– Det er blant de alvorligste overgrepssakene og strafferammen er 21 år, sier statsadvokat Marit Formo til avisen.

Den tiltalte forretningsmannen mener bevisene i saken ikke holder mål.

– Jeg er fullstendig uskyldig i den grusomme tiltalen som er tatt ut, sier han til avisen.

Pågrepet på vei til Filippinene

Forretningsmannen ble pågrepet våren 2018 på Trondheim lufthavn, på vei til Filippinene. Hjemme hos mannen ble det funnet 33 bilder av overgrep mot to av barna.

Denne formen for kriminalitet kalles direkteoverførte overgrep, og det legges igjen få spor.

Det nasjonale statsadvokatembetet har tatt ut tiltalen mot mannen. Etterforskere fra Kripos, som har håndtert saken, har vært to ganger på Filippinene det siste året for å innhente bevis og ta avhør.

Norske myndigheter oppretter nå et kontor på Filippinene for å bekjempe at filippinske barn blir ofre for norske overgripere. Stillingen vil trolig være operativ i løpet av første del av 2020.

Oslo tingrett har satt av tre uker til behandlingen av saken, som er berammet til november.