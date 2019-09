Bandidos-topp løslatt etter ett døgn: - Han er sjokkert over pågripelsen

Påtalemyndigheten anket først avgjørelsen, men trakk deretter anken, skriver Dagbladet. Harnes kunne derfor gå fredag, dagen etter at han ble pågrepet.

I midten av januar ble Harnes frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber og løslatt etter tre år i varetekt, men i juni besluttet Høyesterett å oppheve dommen fra lagmannsretten.

Flere ganger sommeren 2015 var Lars Harnes på besøk i garasjen til Imran Saber på Oslos østkant. Harnes var kledd i nylon fra topp til tå, skjøtene mellom klesplaggene var teipet sammen, han hadde på seg finlandshette og hjelm og var bevæpnet med lyddempet pistol. Til slutt valgte politiet, som spanet på besøkene, å pågripe, sikte og senere tiltale Harnes for forsøk på drap.

Grove trusler

Påtalemyndigheten godtok at bevisene for anklagen om drapsforsøk ikke var gode nok, men aktor mener at de mange garasjebesøkene burde vært nok til å dømme ham for forsøk på grove trusler mot Imran Saber. Derfor ble saken anket.

Høyesterett avgjorde 28. juni at lagmannsretten har anledning til å ta stilling til om Harnes kan dømmes for grove trusler. Det er derfor politiet torsdag pågrep Harnes. Til TV 2 bekrefter statsadvokat Geir Evanger at de ønsket å fengsle ham fram til rettssaken.

– Han ble forsøkt pågrepet da høyesterettsdommen falt i sommer. Vi har imidlertid ikke påtruffet Harnes på tidspunktet og vet ikke så mye om hvor han har vært. Han kan ha vært på ferie, siden dette var i juli. Vi har sett etter ham tidvis, men politifolk påtraff ham i går, sier politiadvokat Line Presthus til Dagbladet fredag ettermiddag.

Sjokkert

Til Dagbladet sier Harnes' forsvarer Øyvind Bratlien at den tidligere Bandidos-toppen siden løslatelsen i januar har brukt tiden på familien, å mekke på motorsykler og jobbsøking.

– Harnes er sjokkert og overrasket. Det samme er jeg. At dette kommer nå, virker helt merkelig, sier forsvareren.

– Han er ikke kriminell per i dag og har ikke pådratt seg noe på rullebladet etter at han ble løslatt, tilføyer han.

Harnes er ikke siktet for nye alvorlige forhold, bekrefter statsadvokaten.