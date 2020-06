Ordføreren i Nittedal siktet for grov korrupsjon

Det får Aftenposten bekreftet. Tirsdag morgen møtte ordføreren til avhør hos Økokrim i Oslo sentrum.

Thorkildsen stiller seg ifølge sin forsvarer Geir Lippestad helt uforstående til siktelsen og nekter straffskyld.

Etter det Aftenposten kjenner til, startet saken i vinter med et anonymt tips til kommunen. Varselet skal gå ut på at Thorkildsen i forbindelse med en byggesak, mot en fordel – betaling eller lignende – skal ha fremmet eller på annen utilbørlig måte ha tatt hensyn til utbyggers synspunkter i utbyggingssaken.

Romerikes Blad skriver at politiet oppsøkte Thorkildsens bolig 13. februar, der de gjorde beslag i datautstyr og dokumenter.

Lippestad sier til VG at de ikke kan se at det har foregått noe ureglementert fra Thorkildsens side i håndteringen av byggesaken.

– Den saken har fulgt vanlige rutiner i kommunen og har vært enstemmig vedtatt i flere kommunestyrer i mange år. Det har vært politisk enstemmighet rundt utviklingen. Det er svært vanskelig å kunne se at noen enkeltperson har kunnet påvirke saksgangen der, sier Lippestad til avisen.

Saken skal dreie seg om et større utbyggingsprosjekt i Bjørnholtlia i Nittedal kommune, en sak som har versert i kommunen siden det i 2012 ble varslet om oppstart av reguleringsplanarbeidet.

Det skal være ytterligere tre personer som også er siktet i saken. De skal ikke være tilknyttet kommunen.

Thorkildsen har vært sykmeldt siden januar, ifølge lokalavisen Varingen.

Hun har vært inne til flere avhør hos Økokrim i saken.

Økokrim uttaler følgende i en e-post til Aftenposten:

– Økokrim har siden starten av året etterforsket en sak hvor det foreligger mistanke om grov korrupsjon i en kommune. Flere personer er siktet og avhørt i saken. Blant de siktede er kommunens ordfører. Av hensyn til den videre etterforskning ønsker vi ikke på nåværende tidspunkt å kommentere saken ytterligere, skriver konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim i en e-post til Aftenposten.

Folkevalgte orientert på hastemøte 19. juni

Tirsdag morgen sendte Nittedal kommune følgende melding til alle ansatte. Brevet var signert av fungerende ordfører Inge Hallgeir Solli.

«Det har i dag blitt offentlig kjent at påtalemyndigheten (ØKOKRIM) har siktet ordfører Hilde Thorkildsen for grov korrupsjon. Tiltalebeslutning er ikke tatt ut, og vi vet ikke om ØKOKRIM kommer til å henlegge saken eller om de vil ta ut tiltale. Det foreligger ikke opplysninger som gir grunn til mistanke mot andre folkevalgte eller ansatte i kommunen.

Formannskapet ble i møte 19.juni orientert om saken. I spørsmålet om offentliggjøring har det vært viktig å veie hensynet til etterforskningen, demokratiet, personlige hensyn og offentlighetens interesse opp mot hverandre. Det er påtalemyndigheten (ØKOKRIM) som avgjør offentliggjøring. Vi har fram til nå fått informasjon om at etterforskningen er hemmelig og at det ikke er ønskelig for etterforskningen med offentlighet. Det har vi respektert.

Det er påtalemyndigheten og domstolen som må avgjøre slike saker. Hilde Thorkildsen er for tiden sykmeldt og fungerer derfor ikke i ordførervervet. Dette er en trist og krevende sak for alle involverte. Nå avventer vi konklusjonen i etterforskningen.»

Fylkesleder i Akershus Ap, Anniken Huitfeldt, uttaler seg på vegne partiet. Hun skriver i en SMS:

«Vi er informert om siktelsen, og avventer resultatet av etterforskningen. Utover det viser vi til advokat Lippestad som uttaler seg på Hilde Thorkildsens vegne i saken.»

Møte mellom ordføreren og fylkesmannen

Ordføreren har vært direkte involvert i det aktuelle prosjektet. Fylkesmannen i Oslo og Akershus satte først foten ned for utbyggingsplanene. Årsaken var at fylkesmannen mente at området lå for langt fra kollektivtransport og dermed ville føre til økt biltrafikk.

I august 2019 var det et meglingsmøte mellom ordføreren og fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Etter møtet slo lokalavisen Varingen fast at stillingen var 1–0 mellom ordføreren og fylkesmannen, som skal ha gitt etter på flere saker.

Bjørnholtlia var en av disse sakene: «Etter meglingsmøtet med Nittedalsordføreren, ga fylkesmannen seg her også. Innsigelsen ble trukket og Bjørnholtlia fikk sin byggetillatelse», skrev Varingen 15. august 2019.

Tredje periode som ordfører

Hilde Thorkildsen har vært medlem i kommunestyret i Nittedal i mer enn 24 år. Hun var varaordfører fra 1999 til 2007 og ble første gang valgt som ordfører etter kommunevalget i 2011. Hun ble gjenvalgt i 2015 og i 2019.

Thorkildsen var fjerde vararepresentant til Stortinget fra 2005 til 2009. Tidligere var hun i flere år politisk rådgiver for daværende statsråd Jørgen Kosmo i arbeids- og administrasjonsdepartementet.

