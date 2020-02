Vy vant i høst Bergensbanen.

Tidligere har britiske Go-Ahead vunnet Sørlandsbanen og svenske SJ linjene som har Trondheim som sentrum.

Nå er turen kommet til jernbanelinjene rundt Oslo.

Onsdag sendte Jernbanedirektoratet ut følgende melding:

«Potensielle tilbydere av persontransport med tog i Trafikkpakke 4 (Oslo) inviteres til å komme med innspill til gjennomføringen av konkurransen».

Dette betyr at prosessen rundt konkurransen er i gang. Selve anbudskonkurransen startes i høst. Kontrakten med vinneren skal etter planen skrives i august 2021, altså rett før neste stortingsvalg.

Følgende selskaper er forhåndskvalifisert til å delta i konkurransen:

Vy (tidligere NSB)

SJ (tidligere Statens Järnvägar, fortsatt eid av den svenske staten)

Flytoget

MTR (privat, basert i Hongkong, ett av verdens største jernbaneselskaper)

Go-Ahead Nordic (privat britisk selskap med nordisk datterselskap)

Arriva (eid av Deutsche Bahn, som igjen er eid av den tyske staten)

Tide (Norges nest største busselskap, med hovedkontor i Bergen)

Boreal (Norsk, kommersielt transportselskap med base i Stavanger, driver med busser, ferger og i Trondheim seks trikker)

Dette er linjene det skal konkurreres om

Jernbanelinjene rundt Oslo er delt i to pakker. Den første omfatter det som i dag er landets fire minst populære linjer, nemlig:

Lokaltog (L21) Stabekk – Moss

Lokaltog (L2) Ski – Stabekk/Skøyen

Lokaltog (L22) Skøyen – Mysen/Rakkestad

Intercity (R20) Oslo S – Halden

I tillegg omfatter pakken:

Lokaltog (L1) Spikkestad/Asker – Lillestrøm

Lokaltog (L3) Oslo S – Jaren

Regiontog (R30) Oslo S – Gjøvik

Samtlige av disse linjene kan i større eller mindre grad beskrives som problemlinjer, med varierende punktlighet.

De fire første utgjør Østfoldbanen. De skal etter planen få et stort løft med åpningen av Follobanen i desember 2022.

Med Follobanen blir reisetiden mellom Oslo og Ski kuttet til 11 minutter. I dag er lokaltoget fra Ski trolig landets mest forsinkede. Fra desember 2022 skal det få et dobbeltspor helt for seg selv, dagens linje. De andre togene skal bruke tunnelen på Follobanen til Ski.

Dette kan selskapene selv påvirke

Selskapene som vant de to første konkurransene vant fordi de sa de kunne drive linjene billigst over ti år.

Vinneren av Bergensbanen vant fordi selskapet (Vy) bød mest penger for å få lov til å drive linjene i ti år.

I Jernbanedirektoratet er det direktør persontrafikkavtaler, Hans Kristensen, og prosjektleder Liv Bergqvist, som leder konkurransen om pakke 4.

– Hva er det selskapene som ønsker å vinne linjene rundt Oslo kan påvirke?

– I utgangspunktet setter vi et minstekrav til hva selskapene skal levere. Så kan de komme med forslag til videreutvikling av tilbudet som vi vil vurdere i konkurransen, sier Kristensen.

– Blir det den som byr mest som vinner konkurransen, eller er vinneren den som ber om minst penger fra staten til å drive linjene?

– Det vet vi ikke i dag, sier Kristensen.

Konkurransen blir vanskelig å stoppe

Opposisjonen på Stortinget med Ap, SV, Rødt og Sp er i varierende grad imot konkurransen om norske jernbanelinjer.

Frem til neste stortingsvalg i september vil det likevel trolig være et flertall for konkurranse, med støtte fra H, Frp, KrF og Venstre.

Ifølge Liv Bergqvist er planen å skrive kontrakt med vinneren i august 2021, altså rett før valget.

I utgangspunktet er det bare frem til kontrakten skrives at konkurransen kan stoppes. Og stoppes den, noe som krever et nytt politisk flertall, kan selskapene som har deltatt kreve erstatning.

Annerledes kan det bli med den siste konkurransepakken, med nummer 5, som omfatter disse linjene:

Lokaltog (L14) Asker-Oslo S – Kongsvinger

Lokaltog (L13) Drammen – Oslo S – Dal

Lokaltog (L12) Kongsberg – Oslo S – Eidsvoll

Intercity (R10) Drammen – Oslo S – Lillehammer (Dovrebanen)

Intercity (R11) Skien – Oslo S – Eidsvoll (Vestfoldbanen)

Lokaltog (L52 Porsgrunn – Skien – Notodden

Her skal vinneren av konkurransen starte trafikk i desember 2024. Teoretisk sett kan Vy slippe konkurranse om disse linjene, om det blir et regjeringsskifte høsten 2021.

Ruter vil ikke være med

Ruter ønsker å ta over ruteplanleggingen for lokaltog rundt Oslo. Det har også vært spekulert om Ruter også har ønsket å drive lokaltog rundt Oslo. På direkte spørsmål svarer Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen nå at dette ikke er aktuelt.