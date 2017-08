Norsk politi kan bli underlegne i terrorsituasjoner

– Hypotetisk kan det skje. Når du ser utstyr som terrorister har brukt i aksjoner i Europa de siste årene, og ser på det politiet har, så kan det meget vel være slik.

Det sier Joar Holen Sveen fra Forsvarets spesialstyrker, medlem av ekspertutvalget som har foreslått nye regler for samarbeid mellom Politiet og Forsvaret (bistandsinstruks).

Fakta: Dette er saken Det har vært dårlig samarbeid mellom politi og forsvar gjennom flere år: Revirkamp, alvorlig kluss under felles øvelser, samt en terrortrussel som har endret seg kraftig. Dette var bakgrunnen for at Regjeringen i februar i fjor opprettet et ekspertutvalg for å se på en bistandsinstruks for samarbeidet. Utvalget skulle se på situasjonen i andre land, samt vurdere om Forsvaret må tidligere inn og med tyngre våpen. Disse satt i utvalget: Fredrik Sejersted (regjeringsadvokat), Kjell Inge Bjerga (professor og ekspert på sikkerhetsforhold ved Forsvarets høgskole), Joar Holen Sveen (Forsvarets spesialstyrker), John Reidar Nilsen (visepolitimester i Vest politidistrikt), Ann-Kristin Kvilekval (visepolitidirektør i Politidirektoratet) og Leif Petter Sommerseth (brigader ved Forsvarets operative hovedkvarter).

Fakta: Den nye instruksen Dette er hovedtrekkene i den nye instruksen. I situasjoner der politiet ikke selv har tilstrekkelige ressurser skal de snarest vurdere å be Forsvaret om hjelp. Forsvaret kan også bes om hjelp til å forebygge bekjempelse av terror/tilsvarende omfattende vold. Politisjefer, PST eller politidirektoratet kan hver for seg ta direkte kontakt med Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Når det er tidskritisk kan en avgjørelse kan tas muntlig. Forsvaret kan starte forberedelser uten å vente på beslutninger om hjelp. En politimester har uansett ansvaret for å lede en operasjon, men kan la militære lede selve gjennomføringen. For maritim kontraterror, som anslag mot offshoreinstallasjoner, kan Forsvaret både lede og gjennomføre operasjoner. Men Forsvaret kan heller ikke starte slike operasjoner på eget initiativ, slik ekspertutvalget foreslo i sin innstilling.

De trer i kraft 1. september. Da senker Norge, som mange andre europeiske land, terskelen for bruk av militæret.

Blir bedre samarbeid enn før

Med ny instruks blir det mye enklere for politiet å be om hjelp, konstaterer justisminister Per Willy Amundsen (Frp), forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), generalløytnant Rune Jakobsen.

Fakta: Trusselvurdering i Norge IS og andre militante islamistgrupper ser fortsatt på Norge og norske interesser i utlandet som et legitimt, men ikke prioritert angrepsmål. Dette kan imidlertid bli raskt endret. Nye oppfordringer fra IS og Al-Qaida om å utføre angrep i Vesten vil fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge. Terroraksjoner i andre vestlige land vil kunne inspirere personer i Norge som sympatiserer med ekstrem islamisme til å utføre lignende terroraksjoner her. Det vurderes som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017. Kilder: PST og Etterretningstjenesten

I dagens instruks må seks beslutninger tas før Forsvaret kan bistå politiet. I den nye kan en politimester ta direkte kontakt med FOH.

– Jeg er spesielt fornøyd med at anmodningen går direkte, med gjenpart til Justis- og Forsvarsdepartementet. Da blir det mindre byråkrati og usikkerhet, og mindre fare for unødvendig tidstap, sier Jakobsen.

Med de nye reglene skal Forsvaret starte forberedelser før en beslutning om hjelp er tatt, og også eventuelt begynne å flytte på våpen og personell.

Politiet kan bli svak part

Den nye instruksen fastslår at «Det er norsk politi som skal bekjempe terror og annen alvorlig kriminalitet i Norge». Utvalget sier at det også er politi som nesten alltid vil være først til stede: De er flere enn Forsvaret, og de har betydelig raskere responstid.

Men er norsk politi i stand til å takle det nye terrorbildet?

Fakta: Større terrorutfordringer Hovedtrenden i Europa er en økning i brutale terrorangrep rettet mot sivilbefolkningen. Terroristene har endret taktikk fra bruk av enkeltstående bomber til mer avanserte terroranslag med flere koordinerte og dødbringende angrep. Mønsteret er anslag for å henrette flest mulig ved å angripe befolkede områder med automatvåpen og eksplosiver, herunder selvmordsbombere. Kilde: Utvalget som har vurdert bistandsinstruksen

Aftenposten har spurt utvalgsmedlemmer om politiet nå risikerer å havne i situasjoner hvor de er underlegne når det kommer til våpen og egenbeskyttelse.

Torbjørn Kjosvold

Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Joar Holen Sveen representerte Forsvarets spesialstyrker i utvalget. Han bekrefter at det er slik.

– Dersom politiet ikke skal utrustes mer enn i dag, som i all hovedsak handler om håndvåpen, risikerer man at poltiet møter situasjoner der de våpen- og beskyttelsesmessig vil være underlegne?

– Hypotetisk kan det skje. Når du ser på utstyret som terrorister som har brukt i aksjoner i Europa de siste årene, og det politiet har, så kan det meget vel være slik, sier Sveen.

Fakta: Forsvaret får spesialansvar for offshoreterror Ekspertutvalget som har vurdert samarbeidet mellom politi og forsvar, vil ha egne kjøreregler for oljesektoren. Flertallet i utvalget mener at bekjempelse av terror til sjøs, såkalte maritime kontraterroroperasjoner, står i en særstilling. Terror mot olje- og gassinstallasjoner til havs og skip i fart er lite sannsynlige, men store og meget krevende scenarioer hvis de skulle inntreffe. Norges avhengighet av havet og de maritime næringene understreker samtidig behovet for å kunne håndtere alle typer trusler også i dette domenet, mener utvalget. Gjenerobring av en oljeplattform i rom sjø som er kapret av terrorister med kapasitet til å gjennomføre en slik terroroperasjon, vil kreve en militær fellesoperasjon med innsats på sjøen og i luften, med de krav dette stiller til samvirkesystemer, operativ ledelse og etterretningsapparat, konkluderer de.

– Er det problematisk at det er et godt trent, men likevel uprøvd politi som kan møte terrorangrep i Norge?

– Det vil jeg ikke ha noen mening om. Det må politiet svare på, sier Sveen.

- Går inn uansett

– Politiet vil kunne være i situasjoner der de ikke har midler som en potensiell motstander har. Det ligger i sakens natur, og det tror jeg politiet er klar over, sier oberst Leif Petter Sommerseth ved FOH, selv med erfaring fra Afghanistan og medlem av ekspertutvalget.

Peder Torp Mathisen, Forsvaret

Han viser til at politiets stående instruks er å gå inn i situasjoner med det de har tilgjengelig.

– Da tenker jeg på den handlingsplikten politiet har, som også er presisert i Gjørv-rapporten (etter 22. juli). De er en såkalt blålysetat, og de går inn der faren måtte oppstå, uansett om de har eller ikke har midler som er relevante, sier Sommerseth.

Mener de er forberedt

Jørn Schjeldrup er seksjonssjef i Politioperativ seksjon i Politidirektoratet. Han mener norsk politi er godt rustet - og utrustet - til å håndtere terror.

– Vi er utrustet relativt likt og på minst like høyt nivå som politiet i andre sammenlignbare land. Dette gjelder også når vi sammenligner oss med kontraterror-enheter, sier Schjeldrup.

Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Er det likevel problematisk at et delvis svært godt trent, men uprøvd politi kan bli stilt overfor terrorangrep i Norge?

– Vi har erfaring fra håndtering av terror og annen alvorlig kriminalitet også i fredstid. Vi håndterer terror i det daglige, inkludert forebyggende virksomhet og avverging gjennom pågripelser og aksjoner.

– Fra et politifaglig ståsted er det ikke noen klare skiller mellom terrorangrep og andre angrep hvor liv er truet. Politiets oppgave er uansett å nøytralisere trusselen og normalisere situasjonen dersom angrep først utføres. Norsk politi har verdifull erfaring med å løse skarpe oppdrag, uavhengig av den motivasjon og politiske ideologi som en motstander måtte ha, legger han til.

Alle land senker terskelen

Ekspertutvalget skulle undersøke om norske regler for Forsvarets bruk av maktmidler i fredstid var strengere enn i andre land.

– Alle land vi undersøkte, har senket terskelen for å bruke militæret. Det gjelder særlig Storbritannia, som tidligere har hatt veldig strenge restriksjoner. Norge følger en europeisk trend, sier Kjell Inge Bjerga, leder for ekspertutvalgets sekretariat.

Ole-Sverre Haugli, Forsvaret

– Dersom politiet ikke skal utrustes ut over det de har til rådighet i dag, som vel i all hovedsak handler om håndvåpen, risikerer man at de sendes inn i situasjoner der de vil være underlegne?

– De fleste terroraksjoner vi har sett i Europa, er utført med veldig primitive virkemidler og få terrorister. Ofte har de ikke håndvåpen, men biler eller kniver. I Beredskapstroppen finnes tyngre våpen. Det er også bygget opp utrykningsstyrker i politiet som er tyngre bevæpnet.

– Er det problematisk at det er et godt trent, men likevel uprøvd politi som kan møte terrorangrep?

– Beredskapstroppen er godt trent. Akilleshælen er transport, som kan sørge for at de kommer raskt nok frem. Hvert sekund teller ved angrepene vi har sett i senere år, svarer Bjerva.