Tre personer pågrepet for skyting på Majorstua i Oslo

Politiet opplyste torsdag om to skyteepisoder i hovedstaden. Den første på Majorstua i 8-tiden, den andre litt senere på Vålerenga. Politiet mener nå at det kun er snakk om ett åsted, skriver VG , og at dette er i Sørkedalsveien på Majorstua.

– Tre personer er pågrepet så langt. Vi foretar en rekke avhør, og vil ikke utelukke ytterligere pågripelser, sier politiadvokat Line Presthus til avisen.

Kobling

Lørdag ettermiddag ble en mann alvorlig såret i en skyteepisode på Grünerløkka i Oslo. Ingen er ennå pågrepet i denne saken. Politiet utelukker imidlertid ikke at det kan være en sammenheng mellom denne og torsdagens skyteepisoder.

– På bakgrunn av etterforskningen så langt, ønsker vi å undersøke om det er en sammenheng mellom episodene, sier fungerende leder for etterretning og etterforskning, Audun Kristiansen i Oslo politidistrikt, til NTB.

Kristiansen ønsker ikke å gå inn på hvorfor politiet mener det kan være en kobling mellom de tre skyteepisodene, som har skjedd med bare få dagers mellomrom i Oslo på dagtid.

Kjenninger

– Både den siktede og de fornærmede i skyteepisodene er kjenninger for politiet, og de har alle vært involvert i alvorlig kriminalitet, opplyser Kristiansen.

Han vil ikke si noe om hva slags miljø de to er tilknyttet, og det er foreløpig uklart hva som er årsaken til skuddene. Alle de involverte skal være mellom 25 og 35 år, sier Kristiansen til VG.

– Det er for tidlig å si noe helt konkret, men foranledningen er noe vi prøver å finne ut av, sier Kristiansen.

Ingen av de to som ble funnet skutt torsdag, er livstruende skadd, men politiet tror altså at mannen som ble funnet på Vålerenga ble skutt på Majorstua og at han kom seg derfra til Vålerenga, muligens med drosje.

Ingen ekstra tiltak iverksatt

Politiet mener innbyggerne i Oslo har grunn til å føle seg trygge til tross for torsdagens hendelser, som alle skjedde innendørs.

Kristiansen understreker at de ikke mener at noen av skyteepisodene har foregått i offentlige rom. Det er ikke satt i gang noen ekstra tiltak etter skyteepisodene, men politiet jobber jevnlig med å forebygge denne typen kriminalitet.

– Vi driver forebyggende arbeid og har patruljevirksomhet, og vi ser svært alvorlig på det at folk ferdes rundt med våpen. Vi har også skjerpet straffenivået for å bære ladd våpen og kniv på offentlig sted, noe som virker forebyggende, sier Kristiansen.