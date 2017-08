Masseslagsmål på Grønland i Oslo

– Vi fikk melding om at et titalls rusmisbrukere var i slagsmål, og at det var observert et skytevåpen, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Da politipatruljene kom til stede, så de at flere personer banket løs på en mann som lå nede på bakken. Vedkommende ble kjørt til Legevakten for behandling for lettere skader, mens mannen som var mest aktiv i slåssingen ble kjørt til arresten.

– Vitner opplyste at en person hadde truet andre med et våpen, og at han deretter fikk juling av de andre personene som var til stede, sier operasjonslederen. Politiet fant og tok hånd om en revolver.