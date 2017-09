27-åringen kom bort fra turkameratene og ble meldt savnet like etter midnatt natt til søndag. Politiet startet søk med helikopter rundt to timer senere og søndag morgen ble et redningshelikopter satt inn i letearbeidet, i tillegg til mannskaper på bakken.

– Vi fikk etter hvert kontakt med ham på telefon. Han var da hjemme. Vi skal snakke med ham senere for å høre hva som skjedde her, sier operasjonsleder Per Ivar Iversen i Oslo politidistrikt til NTB.