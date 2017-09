Maskerte menn kjørte truck inn i husvegg i Bergen

Det uvanlige innbruddsforsøket skjedde like før klokken 4. Alarmen hos skraphandlerforretningen på Damsgård gikk, og ansatte i et vekterfirma ble vitne til hendelsen via kameraovervåkingen i området, melder NRK.

– Det er en god del materielle skader på døren og veggen, men det er ingenting som tyder på at noe er tatt, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

De to gjerningsmennene stakk fra stedet i en mørk personbil før politiet kom frem. En halvtime etter innbruddsforsøket stanset en politipatrulje i Åsane en stjålet bil som hadde kjørt forbi i høy fart. Den østeuropeiske bilføreren løp til skogs, men ble innhentet av en hundepatrulje. Politiet jobbet torsdag morgen fortsatt med å nøste opp i trådene, sier operasjonslederen.