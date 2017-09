I den folkekjære professorens ånd ønskes alle velkommen til gravferden, opplyser familien i en pressemelding.

Seremonien finner sted i Korskirken i Bergen torsdag 14. september klokken 13. Etter Aarebrot og familiens ønske, skal alle blomsterhilsenene bli viderebrakt til de ulike krigsminnesmerkene i Bergen etter seremonien.

– Kom som du er

Deretter inviteres det til «samtale og samvær i Universitetets aula hvor alle som har lyst, er velkommen».

– Antrekk: kom som du er (med eller uten skjegg, med eller uten sausflekkede slips, med eller uten blazer med svihull i), skriver familien.

Professoren i statsvitenskap døde lørdag kveld etter kort tids sykeleie, 70 år gammel.

Eirik Brekke, arkiv

– Sin siste forelsning

Han ble hasteoperert på Haukeland sykehus for hjerteinfarkt etter at han følte seg dårlig etter en tur hjem fra England mandag. Han etterlater seg kone og to barn.

– Pappa har holdt sin siste forelesning, skrev Aarebrots barn på hans Facebook-side.

Tidligere denne uken sa Aarebrot at at operasjonen hadde gått bra, men at han skulle gjennomgå flere mindre inngrep i dagene som fulgte.

– Jeg hadde mange avtaler nå i valginnspurten som jeg rett og slett ikke får gjennomført. Jeg har fått streng beskjed om å bli sengeliggende noen dager til, og det er jo litt kjedelig. Heldigvis leser min kone alt om valget høyt for meg, sa Aarebrot i intervjuet.