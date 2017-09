Nyhetsbyrå: Norwegian vil kjøpe opp britisk lavprisselskap

Ifølge det britiske nyhetsbyrået har det norske flyselskapet kastet seg inn i kampen om å sikre seg en større del av lavprismarkedet i Storbritannia. Forsøket på å kjøpe opp deler av eller hele selskapet legger press på rivalene EasyJet og Ryanair, sier kildene til nyhetsbyrået.

Ifølge PA er Monarch eid av det private investeringsselskapet Greybull Capital. Greybull har nylig bedt KPMG se på muligheter for å omorganisere eller selge kortdistanse-delen av selskapet med tanke på å satse mer på de mer lukrative langdistanserutene.

I Norwegian ønsker man ikke å kommentere det de kaller rene spekulasjoner.

– Dette er spekulasjoner vi ikke kommenterer, men det er ingen hemmelighet at Storbritannia er et viktig marked for Norwegian der vi har ambisiøse vekstplaner, ikke minst på interkontinentale ruter, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen til NTB.