Ap-rådgivere slutter med øyeblikkelig virkning

– Jeg kan bekrefte at jeg har avsluttet mitt arbeidsforhold med Aps stortingsgruppe med øyeblikkelig virkning, skriver han i en sms til NTB fredag ettermiddag.

– Jeg vil ikke kommentere årsaken til at jeg sier opp, heter det i tekstmeldingen.

Walberg sender en nesten identisk tekstmelding:

– Jeg kan også bekrefte at jeg har sagt opp. Jeg ønsker ikke å snakke om hvorfor, skriver hun.

Jacobsen og Walberg har vært nære rådgiverne til Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen de siste årene. Men torsdag ble det klart at Marthinsen, ifølge valgkomiteens innstilling, ikke får fortsette i posisjonen, som i stedet går til den ene av Aps to nestledere, Trond Giske.

Allerede torsdag, kort tid etter at innstillingen til finanspolitisk talsperson ble kjent, kunne NRK erfare at to av Marthinsens rådgivere slutter i jobben.