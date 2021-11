Kan Jan Helge Andersen dømmes for et drap han er frikjent for å ha medvirket til?

Han ble dømt for å ha drept den yngste, men frikjent for medvirkning til drap på den eldste. Kan Jan Helge Andersen dømmes for å ha drept begge jentene – over 20 år etter at det skjedde?

Turområdet Baneheia i Kristiansand var åsted for drapene i år 2000. Bildet er fra en befaring i området året etter.

Mandag ble det kjent at nye DNA-treff i Baneheia-saken knytter Jan Helge Andersen til drapene på begge de to jentene.

19. mai 2000 ble Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) voldtatt og drept ved et badeområde i Baneheia i Kristiansand.