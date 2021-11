Da en mann døde på passasjerflyet fra India, gikk flere alarmer på Gardermoen. Frykten for importsmitte øker.

Rundt 9000 importtilfeller av smitte har kommet til Norge i høst. At frykten for importsmitte øker, fikk passasjerene på et fly fra Air India erfare da de kom inn i norsk luftrom.

Et indisk fly måtte hastelande på Oslo lufthavn tirsdag etter at mann døde om bord. Bildet er tatt tidligere.

Tirsdag kveld kommer en høyst uvanlig nødmelding inn til tårnet på Oslo lufthavn.

Kapteinen om bord på et Air India-fly på vei til Chicago med 320 passasjerer, ber om å få lande. De har et medisinsk nødtilfelle om bord. Det viser seg at en mann på flyet er død.

Men det er ikke bare på grunn av dødsfallet at alarmen går på Gardermoen. Siden flyet kommer fra et koronarødt land, stenges grensene for de andre passasjerene.

De må nå gjennom et ufrivillig døgn i Norge.