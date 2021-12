Desperat jakt på koronatester: Smitteboomen har tømt beredskapslagrene

For få uker siden ble bunkevis av hurtigtester delt ut gratis. Nå står folk i kø for å kjøpe dyre tester på apotekene.

For få uker siden fikk du gjerne utlevert flere gratis selvtester. Nå er det blitt rasjonering i kommuner med mye smitte.

8. des. 2021 12:35 Sist oppdatert 25 minutter siden

Omikron-alarm og nye smitterekorder har tømt Norges beredskapslager for hurtigtester.

Hurtigtester og massetesting skulle være veien ut av pandemien i høst. Selvtester skulle erstatte karantene, åpne kulturarrangement og holde hjulene i gang. I september sendte Helsedirektoratet tre millioner tester til kommunene. I tillegg ble to millioner tester plassert i beredskap på Norsk Felleslager.

Totalt har helsemyndighetene kjøpt inn over 10 millioner selvtester i høst. For kun én måned siden ble det opplyst at Helsedirektoratet satt på rundt 3 millioner selvtester og ca. 650.000 hurtigtester for bruk i helsetjenesten.

Men så traff den fjerde smittebølgen Norge.

Testproblemer i Oslo

Torsdag var lageret tomt.

«Helsedirektoratet har stengt for bestillinger av selvtester. Dette får delvis tilbakevirkende kraft», het det i et brev til kommunene 2. desember.

Det skjer samtidig som testbehovet i befolkningen nærmer seg et desperat nivå. Det er lange køer foran hovedstadens teststasjoner. Tirsdag opplevde flere at det ikke var mulig å få testtime i Oslo kommune.

Kø ved teststasjonen på Adamstuen i Oslo tirsdag.

– Det har vært tekniske problemer med innlogging hos enkelte leverandører som har forhindret testbestilling via nett i enkelte tidsrom. Nå skal feilen være rettet opp i, opplyser testkoordinator i Helseetaten Silje Thorkildson til Aftenposten.

Det vil åpnes tre nye testsentre i Oslo denne uken. Det er høyt trykk og mange som ønsker å teste seg, forteller hun.

– Det har vært stor pågang på testbestilling i tillegg til på drop-in de siste dagene, noe som også har medført forsinkelser på registrering av timebestilling. Alle som har bestilt time, skal få bekreftelse på oppsatt time. Men det må påregnes lengre ventetid på å få time. I tillegg er man ikke garantert å få time på ønsket sted. Den settes opp der det er tilgjengelig kapasitet for at folk får time raskest mulig.

For å få utdelt gratis selvtest, krever Oslo kommune nå henvisning fra lege eller SMS fra bydelens smittevernteam.

– De som får utdelt selvtester, er nærkontakter til en som har fått påvist korona. Alle innbyggere kan teste seg gratis på de ulike teststasjonene og mobile enhetene i Oslo, opplyser Thorkildson.

Fakta Slik virker hurtigtestene PCR-testene, som er grundigere og tregere, påviser viruset ved å finne RNA-et i virusprøven. Her ligger det genetiske arvestoffet, hvor virusets egenskaper er lagret.

Hurtigtestene er antigen-tester. De leter etter kjennetegn i antigenet som kan bekrefte at det er et koronavirus. Et bilde på testprosessen er at hvis man leter etter en hånd, holder det å se etter en tommel eller en pekefinger. Den delen av viruset som hurtigtestene leter etter, heter N-proteinet.

En prøve fra nesen eller halsen dryppes i en testkassett. Ved utslag i både kontrollfeltet C og testfeltet T, er svaret positivt.

Svaret kommer på 15 minutter og testen er billig. Svakheten er at den er mindre følsom.

En hurtigtest vil ikke alltid fange opp personer som nettopp er smittet eller som har lite virus i kroppen.

En hurtigtest kan være laget for profesjonell bruk i helsevesenet eller for selvtesting.

Det er ingen offentlig godkjenning av antigen-selvtester. Kun krav til merking og bruksanvisning på norsk. Produsenten er selv ansvarlig for CE-merking.

Det anbefales å bruke tester som er oppført på EUs liste over anbefalte tester.

De offentlige innkjøpte antigen-hurtigtestene er derimot evaluert og verifisert av Noklus Vis mer

Handler inn millioner nye tester

Strengere testrasjonering har gitt salgsrekord på apotekene. I forrige uke ble det solgt mer 600.000 selvtester over disk. Tirsdag morgen ble det observert køer utenfor apotek i hovedstaden. Prisen på én enkelt hurtigtest ligger på rundt 100 kroner.

Men i andre kommuner deles det fortsatt ut gratis selvtest til alle som ønsker.

– Helsedirektoratet og FHI har gitt anbefalinger om hvordan hurtigtester skal brukes. Innenfor dette gjør kommunene prioriteringer etter lokale forhold. Helsedirektoratet er kjent med at kommuner har ulik praksis her, opplyser kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik.

Samtidig kan hun berolige.

Helsedirektoratet har kjøpt inn 10 millioner nye hurtigtester.

– De vil bli levert over en femukers periode fremover. Første utsending skjer nå i uke 49 og 50. Da sender Helsedirektoratet ut 1,2 millioner hurtigtester til kommunene.

Og nå blir testene fordelt basert på innbyggertall og lagerstatus.

– Kommunene med lavest innrapportert lagerstatus etter innbyggertall vil få tilsendt tester først. Helsedirektoratet jobber parallelt med å anskaffe enda flere tester for 2022.

– Kan bli problemer i vinter

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til VG at det finnes 3,5 millioner ubrukte hurtigtester ute i kommunene. Helsedirektoratet har bedt statsforvalterne omfordele mellom kommunene for å sikre at alle kan tilby hurtigtester.

Og helsemyndighetene tar høyde for at pandemien ikke slipper taket rett over nyttår. For 2022 er det foreløpig planlagt å handle inn 30 millioner selvtester.

– Det som er problemstillingen er hvis vi nå skal begynne å teste oss enda oftere alle sammen, så trenger vi flere hurtigtester. Derfor gjør vi fortløpende anskaffelser av det, og så kan det være at det blir leveringsvansker utover vinteren hvis hele verden gjør det samme, sier Nakstad.