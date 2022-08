Like etter kollapsen fjernet arkitektfirmaet bildet av Tretten bro fra hjemmesiden

Arkitektene hadde Tretten bro på egen bilde-CV. Helt til broen kollapset.

Slik så nettsiden til Plan arkitekter ut tidligere. De trakk frem Tretten bru som et av prosjektene de var stolte av. Men det var før broen kollapset. «Intet her». Etter brokollapsen på Tretten er broen fjernet fra arkitektfirmaets nettsider. De ville gjerne slippe negative assiosasjoner.

Det var arkitektfirmaet Plan arkitekter AS i Trondheim som i sin tid tegnet Tretten bro som kollapset mandag. Firmaet jobber, ifølge egne nettsider, med prosjekter over hele landet.

Sentralt på nettsiden merket «Prosjekter» ligger bilder av en lang rekke broer og andre anlegg som firmaet har tegnet, og som de omtaler at de er stolte av.

Her lå også et bilde av Nye Tretten bro. Det lå mellom et bilde av prosjekter på Flisa i Innlandet og i Hommelvik i Trøndelag.

Men da broen kollapset mandag, forsvant plutselig bildet av broen fra arkitektfirmaets nettside.

Slik svarer firmaet

Etter Aftenpostens gjentatte henvendelser til firmaet og daglig leder Oddmund Engh, skriver han følgende på SMS:

«Å slippe negative assosiasjoner og ønske om å slippe mediepress var grunnen til at bildet ble fjernet – noe optimistisk sett i ettertid.»

Engh skriver også at firmaet «ikke har mer informasjon enn dere i pressen», og at de ikke har noen kommentar til hendelsen.

Var bare 10 år gammel

Tretten bro ble tegnet av Plan arkitekter AS. I 2012 sto broen ferdig langs fylkesvei 254 som akkurat der går over E6 og Gudbrandsdalslågen.

Ifølge VG hadde broen en lengde på 148 meter med tre spenn. Det lengte spennet var på 70 meter. Broen var bygget i tre.