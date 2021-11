Dette vet vi og dette vet vi ikke om den nye virusvarianten

En ny variant av koronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika for bare fire dager siden. Den ser ut til å utkonkurrere andre virus raskt. Men vi bør ikke ta alle bekymringer på forskudd, mener helsemyndighetene.

Nakstad påpeker at mutasjonene det er rapportert om, og smittemønsteret i Gauteng-provinsen i Sør-Afrika, tyder på at den nye varianten er mer smittsom.

26. nov. 2021 14:30 Sist oppdatert nå nettopp

Fredag skal den trolig få et navn av WHO. Fagfolk ser nå på den nye B. 1.1.529-mutasjonen, som sprer seg raskt i Sør-Afrika, med bekymring.

Tulio de Oliveira er leder for Centre for Epidemic Response & innovation i Sør-Afrika. Han skriver på Twitter at de jobber døgnet rundt for å forstå hvordan viruset smitter, hvordan det påvirkes av vaksiner, og hva slags sykdom det kan medføre.