Ekstra sterke solstråler denne påsken

Finn frem solkremen og pass på! Påsken kommer sent i år, og dermed står solen høyere på himmelen, og solstrålene er sterkere, advarer Kreftforeningen.

Påskesolen kan være svært intens når den står på som verst. Her fra Eggedalsfjellene i Buskerud.

NTB-Marius Helge Larsen

35 minutter siden

– I områder i Sør-Norge med snø kan UV-strålingen denne påsken komme opp mot det nivået vi normalt har midt på sommeren. Også i Midt-Norge og Nord-Norge vil UV-strålingen bli så høy at det er nødvendig å beskytte huden, spesielt der det er snø, sier fagdirektør Lill Tove Nilsen i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).

Sammen med Kreftforeningen, Meteorologisk institutt og NILU – Norsk institutt for luftforskning har DSA sendt ut en veiledning med tips før påskeferien.

– Nå på våren øker UV-strålingen mye fra dag til dag, og i påsken og fremover er solen sterk nok til å gjøre oss solbrente på kort tid. En halvtime kan være nok, sier Nilsen.

Smøretips

Det advares om at vinterblek hud lett blir solbrent, og at dette gjelder uansett om du skal jobbe i hagen, er på fjellet, driver med båtpuss eller sitter på kafé.

En undersøkelse Kreftforeningen har gjort i samarbeid med DSA, viser at én av fem ble solbrent før de rakk å smøre seg.

– Det er nettopp når du ikke tenker at du skal sole deg, men bare være utendørs, at du gjerne blir brent. Faktisk viser undersøkelsen at det er mer vanlig å bli solbrent når man gjør noe annet enn å sole seg, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen.

Undersøkelsen viser også på at mange glemmer solkremen igjen hjemme.

– Vår oppfordring er at solkremen skal være like viktig å ha med seg som lommebok og mobil. Eller som Kvikk Lunsj og skismøring, hvis du er på fjellet, sier Ross.

UV-varselet for påsken kan sjekkes på nettsidene til Institutt for luftforskning eller hos Yr. Foreløpig viser det at Sør-Norge og Midt-Norge får moderat stråling i områder med snø, mens det blir svak/moderat stråling i snøen i Nord-Norge. Uten snø blir strålingen noe svakere.

Oppsøk skygge

På Østlandet er det uvanlig lite snø både til fjells og i lavlandet, mens det på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge er store snømengder på fjellet. Snøen reflekterer solstrålene og kan øke strålingen med 50 prosent.

– Ved overskyet eller disig vær er det lett å tenke at solen ikke er like sterk. Men UV-strålingen dempes ikke like mye som lyset, og du kan bli både solbrent og snøblind hvis du dropper solkrem eller solbriller, sier Lill Tove Nilsen i DSA.

Tips

Sammen har de fire offentlige institusjonene sendt ut noen tips til god solbeskyttelse før påskeferien.

1. Begrens tiden i sterk sol

2. Oppsøk skygge

3. Bruk klær, noe på hodet og solbriller

4. Bruk rikelig med solkrem, faktor 30 eller høyer