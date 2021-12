Bør du bruke munnbind under gaveåpningen i kveld? Her er de siste korona-rådene

Planlegger du besøk av familien på julekvelden? Dette er grepene som anbefales for å gjøre feiringen trygg.

Julaften er tid for familie, mat og gaver. Men i år er det også en tid for smittefare.

Bare det siste døgnet er det registrert 4.312 koronasmittede i Norge. Det er 208 færre enn samme dag i forrige uke, melder NTB.

Omikronvarianten har større spredningsevne enn deltavarianten. FHI vurderer fortsatt situasjonen som «alvorlig».

– Vi vurderer at omikronvarianten vil gi en ny bølge av epidemien fra januar fordi varianten har en større spredningsevne, advarer FHI.

Dermed går det mot nok en julaften med økende koronasmitte, og med det bekymringen for om det er trygt å feire med sine nærmeste.

Men fatt mot. I sitt siste råd før julaften skriver Helsedirektoratet:

– Det er viktig å ha sosial kontakt og ikke isolere seg, spesielt i julen og andre høytider.

«Klarsignalet» for å samles på julekvelden kommer imidlertid med et viktig forbehold:



Eldre og andre personer i risikogrupper må være vaksinert med oppfriskningsdose, og alle besøkende for øvrig må være fullvaksinert.

– Uvaksinerte voksne anbefales å redusere sosial kontakt og beskytte seg selv og andre med flere andre smitteverntiltak enn de generelle, påpeker Helsedirektoratet.

Bør vurdere munnbind – eller avbud

Helsedirektoratets generelle råd til personer med økt risiko for alvorlig sykdom, er imidlertid at de bør være «særlig varsomme» nå når det er mye smitte i samfunnet.

Personer i denne gruppen bør tenke over egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, og smittepress i området, hvor bred kontaktflate de besøkende har hatt i dagene før besøket, deres vaksinasjonsstatus og om de har nyoppståtte luftveissymptomer.

– De som er i en risikogruppe må selv vurdere risiko for smitte og bestemme hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne ha besøk og kontakt med familie og venner, understreker direktoratet.

Hvis man feirer sammen med eldre eller personer i risikosonen i kveld, anbefaler Helsedirektoratet følgende risikoreduserende tiltak:

Redusere antall personer som kommer på besøk. Antallet personer bør tilpasses størrelsen på boligen. Det må være mulig å holde 1 meters avstand. Det er mindre risiko ved å møtes utendørs enn inne.



Munnbind inne. Også ved besøk i private hjem kan dette vurderes. Dette gjelder særlig for uvaksinerte, understreker direktoratet. Men også eldre og andre personer i risikogruppene bør vurdere dette, i alle fall hvis det ikke er mulig å holde minst 1 meters avstand.



Dropp juleklemmen. Eldre og andre personer i risikogrupper som er fullvaksinert og har fått oppfriskingsdose, kan vurdere selv om de ønsker å være tett på uvaksinerte barn uten luftveissymptomer, gi klemmer, eller å ha dem på fanget.

Mange steder har det vært utsolgt for hurtigtester. Man bør teste seg så tett opp mot selskapet som mulig, er rådet fra FHI.

Hurtigtest rett før selskapet

Har man fått boosterdose og skal være med dobbeltvaksinerte, kan man følge de generelle smittevernrådene, ifølge direktoratet.

Regjeringen har generelt sett anbefalt at ingen har besøk av flere enn ti gjester samtidig i julen.

Det er likevel åpnet for at man én dag i løpet av julen kan ha inntil 20 gjester, forutsatt at det er mulig å holde en meters avstand.

Mange bruker hurtigtest før selskapet for å være «på den trygge siden», men hvor trygt er egentlig det?

FHI-direktør Camilla Stoltenberg advarer mot at hurtigtestene mot korona kan gi en falsk trygghet.

– Husk at et negativt svar ikke er en garanti på at du er smittefri, sier Stoltenberg til VG, som også har snakket med helsedirektør Bjørn Guldvog:

– Det viser seg at hurtigtestene kan endres i løpet av ganske kort tid, så dess tettere opp mot selskapet du tar den, jo bedre. Rett før, hvis du kan, det er det beste, sier Guldvog til avisen.

Stoltenberg minner om at alle som ikke bor sammen bør holde minst én meters avstand.

Ifølge Stoltenberg trenger man ikke droppe julesangene i kveld, men Guldvog modererer dette:

– Hvis det er veldig sårbare personer til stede, kan man være forsiktig med potensiell dråpe- eller luftsmitte, sier Guldvog.

Hold deg hjemme hvis du er syk

For befolkningen generelt er det fortsatt de generelle smittevernrådene som gjelder.

– Når eldre og andre personer i risikogrupper er vaksinert som anbefalt og har fått oppfriskningsdose, og de besøkende er fullvaksinerte, så er det som regel tilstrekkelig å følge de samme smittevernrådene som andre, skriver direktoratet.

I den siste pressemeldingen om korona før julaften, skriver Regjeringen at dette rådet er det viktigste de har:

«Si ja til vaksine. Hold deg hjemme og test deg når du er syk».