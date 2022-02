Nå aner ikke FHI når smittetoppen kommer: – Stor usikkerhet

Endrede testregler gjør det krevende for Folkehelseinstituttet å analysere pandemien.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI) sier det er vanskelig å si når vi når smittetoppen.

Nå nettopp

Nå er det langt vanskeligere å spå smittesituasjonen enn før. FHIs jobb ble over natten vanskeligere da regjeringen endret testregimet.

Færre tester seg for korona. Bakgrunnen er at regjeringen sa at det holder med hurtigtest for alle med tre vaksinedoser. De trenger ikke ta en bekreftende PCR-test.