Ny skjebnedag for Norske Skog

Hvis partene ikke kommer til enighet, vil Norske Skog opplyse om hva som skjer videre. Det kan bli kroken på døren for konsernet. Tirsdag formiddag har de ingen nyheter å melde om forhandlingsprosessen mellom styret i Norske Skog og kreditorene.

– Vi kommer med børsmelding når vi har noe å meddele markedet, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig til NTB.

Det kriserammede konsernet la mandag 18. september frem et forslag til rekapitaliseringsplan som et siste forsøk på å redde morselskapet Norske Skogindustrier ASA og flere av datterselskapene i konsernet. Planen innebar i korte trekk at dagens aksjonærer mister nesten alle sine verdier, og at to tredjedeler av dagens gjeld på 9 milliarder kroner blir omgjort til aksjer. I forslaget fikk de sikrede långiverne klart mest, mens de usikrede fikk klart minst, noe sistnevnte gruppe forsøker å få justert opp til sin fordel.

Ifølge Dagens Næringsliv er forhandlingene mellom partene svært fastlåst.

Hvis de blir enige om en redningsplan med flere enn 75 prosent innen fristen tirsdag, går planen videre til ekstraordinær generalforsamling, der den trenger støtte fra to tredjedeler av aksjonærene for å bli vedtatt.

På Oslo Børs omsettes aksjen tirsdag i begrenset omfang, med aksjekurs ned drøyt 2 prosent sammenlignet med mandag. Omsetningen de første par timene er bare 750.000 kroner.