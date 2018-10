KrF-velgere misliker Frp mer enn SV

I vår ble velgere som stemte KrF i fjor spurt om sitt syn på de andre partiene. Totalt oppga 78 prosent av dem at de misliker Frp, mot 64 prosent for SV, skriver Vårt Land.

Samtidig svarte 28 prosent at de misliker Frp «svært mye». Bare 15 prosent sa det samme om SV. Det kommer fram i et notat fra Norsk Medborgerpanel , utarbeidet av forskere ved Universitetet i Bergen.

I fjor vår ble velgere som stemte KrF i 2013 spurt om det samme. Da svarte drøye sju av ti at de mislikte de to partiene.

– Flere av KrFs velgere misliker Frp enn SV, og de misliker dem sterkere. Men et flertall av dem misliker begge partiene, opplyser forskningsassistent Marta Rekdal Eidheim ved Universitetet i Bergen, som har utarbeidet notatet.

Cornelius Poppe / NTB scanpix

Overfor Vårt Land bekrefter både Eidheim og professor Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo at både forskjellen i syn på Frp og SV, og endringene fra i fjor, er statistisk sikre.

– Ut fra tallene kan vi si at andelen som misliker SV har gått ned mens andelen som misliker Frp har gått opp. Forholdet til Frp kan ha blitt satt mer på spissen med Venstres inntreden i regjering og Listhaugs exit, sier Aardal.

Tallene gir også en indikasjon på intensiteten, ikke bare retningen, mener Aardal, som sier dette støtter opp om at KrFs velgere misliker Frp mer enn SV.

En fersk måling fra InFact for Nettavisen ble derimot tatt opp etter at Knut Arild Hareide kom med sin anbefaling og etter at statsbudsjettet ble lagt fram. Den tegner et enda tydeligere bilde:

64,6 prosent av de spurte KrF-velgerne ønsker ikke Frp i regjering. Kun 28,2 prosent svarer det samme om SV.