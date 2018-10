Hareide fikk gjennomslag i et delt landsstyre

Kristelig Folkepartis landsstyre kom til enighet om rekkefølgen på en telefonkonferanse sent fredag kveld, ifølge NRK.

Det betyr at delegatene på det ekstraordinære landsmøtet 2. november først skal stemme ja eller nei til om partiet skal gå inn i regjering.

Dersom resultatet blir ja, skal landsmøtet så stemme over politisk retningsvalg, altså om de vil gå i regjering med høyresiden eller venstresiden.

Fakta: Derfor er KrF-valget viktig 2. november vet vi om KrF går til høyre eller venstre. Får partilederen gjennom sitt syn, blir det en venstresving som stopper hos Ap. Skjer det, mister Erna Solbergs regjering styringsflertallet på Stortinget. Hun vil da trolig søke avskjed eller blir felt. Deretter vil KrF gå i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dersom Hareide taper kampen om retningsvalg, og landsmøte går mot Høyre og Frp, vil KrF gå inn i dagens regjering. Flere kommentatorer tror det da vil bli vanskelig for Hareide å fortsette som partileder. En tredje mulighet er at KrF fortsetter i opposisjon. Les også: Kristen-redaktører tror Knut Arild Hareide klarer å snu KrF mot Ap og Sp

Landsstyret besluttet også at spørsmålet om avstemningsrekkefølge skal behandles under landsmøtet, noe som betyr at spørsmålet kan bli behandlet, og endret, i landsmøtesalen.

Ifølge NRK ønsket et stort mindretall i landsstyret en annen avstemningsrekkefølge.