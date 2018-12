Det er en ubestridt sannhet at nordmenn foretrekker mange og varierte julekaker, fremgår det av en undersøkelse som Norstat har gjort for Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no). Over 80 prosent av de spurte sier at de spiser småkaker i forbindelse med julehøytiden.

– Det er ikke så rart at krumkaker scorer høyt. De er nydelige, sprø og delikate og kan brukes på mange måter. De kan danne skål for multekrem eller formes som et kremmerhus, sier direktør i Melk.no, Ida Berg Hauge.

«Topp fem» blant julekakene er krumkaker, pepperkaker, kransekake, lefse og smultringer. Populariteten til krumkaker er stor også blant barn og øker med alder. Spesielt blant eldre kvinner er den sprø trompeten ettertraktet.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller når det gjelder hvilke kaker som må være på bordet i julen.

– Lefse er for eksempel en viktig del av feiringen i Nord-Norge, mens dem som bor i Oslo, ikke har denne blant favorittene. Også fra familie til familie varierer det ofte hvilke julekaker man bare «må» ha på bordet for at julestemningen skal bli komplett, sier direktør Hauge.

Gode råvarer

Ett krav er felles for alle kakemonser. Gode råvarer er en forutsetning for at baksten skal bli velsmakende. Aller helst skal det være godt smør, svarer nesten halvparten av de spurte.

– Den gode smørsmaken må til for at julekakene skal smake perfekt, konstaterer Berg Hauge.

Undersøkelsen er basert på 1035 intervjuer i et landsrepresentativt utvalg og er gjennomført i november 2018.