Her blir mannskapet evakuert: Flere var i sjokk

Eskortebåten Tenax lå 100 meter bak tankskipet Sola TS for å hjelpe den ut av Sture-terminalen og videre mot England da tankskipet og KNM Helge Ingstad kolliderte rett etter klokken 04 natt til torsdag.

Kenneth Walland er administrerende direktør i Østensjø Rederi som har ansvar for å eskortere tankskip til og fra Sture-terminalen.

– Båten vår lå over 300 meter bak stedet der sammenstøtet skjedde. Derfor kunne vi ikke gjøre noe særlig for å hindre ulykken, men da nødmeldingen kom, tok det ikke mange minutter før to av våre båter var på plass ved ulykkesstedet, sier Walland til Aftenposten.

Rederiet holder til i Haugesund og har over 30 båter i flåten.

Evakuerte 121

Det var 137 personer om bord på krigsskipet. I tillegg var det 23 om bord på tankskipet. Hele 121 av disse ble evakuert av to taubåter tilhørende Østensjø Rederi.

– Ganske mange av dem som ble evakuert, var delvis i sjokktilstand. Det var 121 ganske unge personer. Jeg antar at flere av dem lå og sov i lugarene sine da ulykken skjedde. Noen var også skadet. Vi sørget for at de ble raskt fraktet til Sture-terminalen, sier Walland.

Sture-terminalen er olje -og gassterminalen der tankskipet Sola TS hadde hentet 625.000 fat olje og startet sin tur mot England bare 20 minutter før ulykken.

Det ble etablert et mottakssenter for de evakuerte på terminalen. På et bilde fra rederiet ser man en kø av de evakuerte på slepebåten Velox.

«Mayday»

Det var fire besetningsmedlemmer om bord på Tenax da de hørte nødropet «Mayday».

– Etter å ha evakuert besetningen, begynte båtene våre å sikre fregatten opp på land. Vi så på dette som en viktig oppgave, både for å hindre forurensing og for å hindre at fregatten ikke sank, sier Walland.